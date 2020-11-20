En Ayrıntılı Cyberpunk 2077 Tanıtım Videosu Yayımlandı!

Oyuncuların uzun bir zamandır beklediği video oyununun lansmanına çok az bir zaman kaldı. Birden fazla kez ertelenen oyun, duyurulduğundan bu yana her ertelenme duyurusunda oyuncu topluluğunun üzülmesine yol açmış olsa da çıkışıyla oyuncuların gönlünü alacakmış gibi görünüyor. Peki, yayımlanan son Cyberpunk 2077 tanıtım videosu oyunculara neler sunuyor?

Cyberpunk 2077 Tanıtım Videosu Neler Sunuyor?

Oyuncuların merak içerisinde beklediği oyunculara doğru yaklaşmaya devam ediyor. Yayımlanan video, bu hafta içerisinde yayımlanan ikinci Cyberpunk 2077 tanıtım videosu oldu. Bu haftanın birinci tanıtım videosu, oyuncuları video oyununun Xbox One X ve Xbox Series X sürümlerine dair fikir sahibi yapmıştı.

Yaklaşık olarak on dakika uzunluktaki ilk video, oyunun oynanışı konusunda oyuncuları detaylı olarak bilgi sahibi yapmıştı. Ana karakter, oyunun bu hafta içinde paylaşılan ilk tanıtım videosunda bir araştırma görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Videoda daha çok araba sürüşü, yapay zeka, Keanu Reeves ile diyaloglar, silahlı çatışmalar gibi unsurlara yer verilmişti. Bu videoyla ayrıca oyunun atmosferi hakkında ilk kez bu kadar ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmişti.

Bu hafta paylaşılan ikinci tanıtım videosu, birinci tanıtım videosundan daha farklı görünüyor. Bu videonun yaklaşan video oyununun en iyi sahnelerinin derlendiği bir genel bakış fragmanı olduğu söylenebilir. Fragman, savaştan karakter geliştirmeye kadar oyunculara kapsamlı bir bilgi kaynağı oluyor. Ayrıca oyunun bu fragmanında oyuncu topluluğuna Night City’yi daha iyi bir şekilde keşfetme imkanı sunuluyor. Tanıtım videosunda ayrıca Keanu Reeves’ın canlandırdığı Johnny Silverhand karakteri çok net bir şekilde gösteriliyor.

Cyberpunk 2077’ye duyduğunuz heyecanı kontrol altına alamıyorsanız bu fragmanı izlemek sizi muhtemelen daha kötü bir hale getirecektir çünkü büyüleyici grafikleri ve oynanışıyla önümüzdeki ay yayımlanacak oyunu bekleyebileceğiniz maksimum süreyi daha da kısaltıyor. Oyun, 10 Aralık’ta birçok platform için çıkışını gerçekleştirecek. Yayımlanan bu son fragmana bakılırsa bu kez oyunu ertelemek gibi bir durum söz konusu bile olmayacak çünkü oyunun geliştirme süreci ziyadesiyle bitmiş görünüyor.

Cyberpunk 2077’nin tanıtım fragmanını hemen yukarıda yer alan oynatıcı aracılığı ile izlemeye başlayabilirsiniz. Fragman hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.