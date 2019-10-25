Cyberpunk 2077 Tozu Dumana Katacak!

Yapılan araştırmalara göre Cyberpunk 2077 büyük bir satış başarısı yakalayabilir.

'Gerçek Bir Şov Olacak'

Bloomberg Analisti Matthew Kanterman tarafından yapılan bir araştırmaya göre Cyberpunk 2077'nin, satışa sunulduğu ilk bir yıllık süreçte 20 milyon kopya satacağı tahmin ediliyor. Bu The Witcher 3 gibi başarılı bir oyunun bile dört yıl gibi bir sürede başardığı önemli bir miktar.

CD Projekt Red Stüdyo Başkanı John Mamais "Ve teknoloji değiştikçe onu kullanmamız bekleniyor. Biz de onu kullanmak istiyoruz." dedi ve ekledi "Bence Cyberpunk, teknoloji açısından gerçek bir şov olacak."

Oyunun kapsamını ve mekaniğini, bununla birlikte oyunun türü açısından hayranlarını da göz önüne alınca Cyberpunk 2077'nin ilk yılında nasıl çok satacağını görmek pek de zor değil.

Cyberpunk 2077, 16 Nisan tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC için indirilebilir olacak.