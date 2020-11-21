Cyberpunk 2077’de Twitch Yayıncılarına Özel Seçenek Olacak

Cyberpunk 2077’nin sahip olduğu telif hakkı ile korunan müzikleri kapatma seçeneği ile Twitch yayıncıları ve diğer içerik oluşturucularının telif hakkı ihtarı almasının önüne geçeceği duyuruldu. Oyuna eklenen seçeneğin içerik oluşturucularının hangi platform üzerinden yayın yaptığı fark etmeksizin telif hakkı ihtarı almamasını sağlayacağı düşünülüyor.

Cyberpunk 2077, Twitch Yayıncılarına Çözüm Sunacak

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük dijital yayın platformu Twitch, yakın bir zamanda çıkacak olan video oyununda yer alan ve telif hakkı yasalarıyla korunan müzikler yüzünden içeriklerinin silinebileceği konusundaki endişelerini dile getiren bir yayıncıya şu şekilde cevap vermişti: “Merhaba, bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Oyunun EULA’sını (End User License Agreement / Son Kullanıcı Lisans Anlaşması) okumanızı tavsiye ederiz. Oyunda lisanslı müziklere yer verildiği yazıyorsa oyunun sesini tamamen kapatmanızı öneririz.”

Twitch’in tavsiyesi, dijital yayın platformunda açılan herhangi bir yayının telif hakkı ihtarı sonrasında kaldırmaması için video oyunundaki müzik seslerinin kapatılması yer almıştı. Yayıncıların önünde iki seçenek vardı: Yayıncılar, telif hakkı dolayısıyla videolarının silinmemesi için ya müziğin haklarını satın alacaklardı ya da oyunun sesini kapatacaklardı. Oyundaki lisanslı müzikleri satın almak istemeyen yayıncılarınsa tek seçeneği oyun sesini kapatmaktı.

Telif hakkı ihlalleri, lisanslı eserlerin hakkını satın almadan kullanan Twitch veya YouTube’daki içerik oluşturucuları için her zaman büyük bir sorun kaynağı olmuştur. YouTube’da özellikle para kazanma seçeneğini etkinleştirmiş içerik oluşturucularının videoları genellikle başkalarına ait müzik gibi eserleri kullanıldığında gelen telif hakkı ihtarı sonrasında doğrudan kaldırılmıştır.

Cyberpunk 2077 ayarlarına eklenen seçenek, Twitch’in yayıncılara önerdiği çözüm yolundan daha iyi bir çözüm yolu gibi görünüyor çünkü oyunun sesini tamamen kapatmak, yayıncıların sessiz bir yayın yürütmesine neden oluyor. Sadece yayıncının sesinin alındığı bir yayın ise doğal olarak izleyici kitlesi tarafından hoş karşılanmayacaktır. Twitch’teki içerik üreticileri de buna bağlı olarak itirazlarını dile getirmeye devam ediyor.

Twitch yayıncıları, YouTube’daki içerik oluşturucularının senelerdir yaşadığı sorunu daha yenilerde yaşamaya başladı fakat yayıncılar video oyunlarında yer alan müziklerin seyircilere iyi bir deneyim sunmak için gerekli olduğunu ve bu nedenle içeriklerin kaldırılmaması gerektiğini savunuyor.