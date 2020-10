Cyberpunk 2077 bu gidişle en fazla ertelenen oyun olarak önemli rekora imza atacakmış gibi görünüyor. Evet, haberin başlığını yalnız okumadınız. Bu yılın sabırsızlıkla beklenen oyunları arasında baş sıralarda yer alan Cyberpunk 2077 üçüncü kez ertelendi. Detaylar haberimizde.

CD Projekt RED tarafından geliştirilmiş olan oyun, 2012 yılının Mayıs ayında duyurulmuştu. Bir paralı asker olan V rolünde, kendi içinde altı farklı sosyo-ekonomik bölgeye ayrılmış olan Night City adı verilen bir şehre gideceğiz. Acımasız çeteler, zengin banliyöler, kurumsallaşmış dev suç örgütleri, bilgisayar korsanları, transhümanist idealler, yolsuzluk ve neredeyse her şeyin kör edici neonlar ile bir araya geldiği ve açık dünya oynanışın sunulacağı oyunda, modifikasyonları ve güçlendirmeler ile özelleştirilebilir paralı asker V rolünde olacağız. Birinci kişi bakış açısından oynanan Cyberpunk 2077 oyununda, yetenek açma ve uzak mesafeli silahlar ve yakın mesafeli çatışmalar için seçenekler olacak.

Polonya menşeli geliştirici ilk olarak oyunun Nisan ayı içerisinde satışa sunulacağını duyurmuş olsa da, sonrasında birçok defa ertelendiğini görmüştük. Son olarak 19 Kasım 2020 tarihinde karar kılınmış olan Cyberpunk 2077 için geçtiğimiz günlerde de geliştirilme sürecini tamamlanmış, bir daha ertelenmenin yaşanmayacağı açık ve net bir dille müjdelenmişti. Görünen o ki artık oyun satışa sunulana kadar hiçbir şeye inanmamak gerekiyor.

Twitter hesabı üzerinden yapılan yeni duyuru ile Cyberpunk 2077 üç haftalık bir erteleme daha aldı. Yeni tarih ise 10 Aralık 2020. Bu defa ileri sürülen sebep ise öncekilerden farklı. Paylaşıma bakılırsa, CD Projekt RED şu anda büyük bir işin üstesinden gelmeye çalışıyor. Öyle ki PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Stadia ve Xbox One versiyonlarının yanı sıra geriye uyumluluk desteği ile PlayStation 5, Xbox One X, Xbox Series S ve Xbox Series X versiyonlarını aynı gün oyuncuların beğenisine sunmak için çaba sarf ediyorlar. Bunun için de kendilerine ek yirmi bir gün süre tanımak istemişler.

