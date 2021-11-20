Cyberpunk 2077 Xbox Game Pass'e Eklenecek mi? Açıklama Geldi!

Cyberpunk 2077, Xbox Game Pass isimli abonelik hizmetinin içerik kütüphanesine eklenecek mi? CD Project RED tarafından yapılan açıklama ile birlikte uzun bir süredir çok sayıda oyuncu tarafından merak edilen soru yanıtlandı. Açıklama ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Cyberpunk 2077, Xbox Game Pass Kütüphanesine Gelecek mi?

Xbox, geçtiğimiz günlerde Xbox Game Pass Ultimate aboneleri için bir video yayımlamıştı. Yayımlanan videonun bir sahnesinde Cyberpunk 2077'den kısa bir görüntü yer alıyordu. Bu, söz konusu video oyununun Xbox Game Pass'e ekleneceğine ilişkin söylentileri beraberinde getirmişti.

Söylentilerin ortaya çıkmasının ardından CD Project RED şirketinden konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, açık dünya temasına sahip RPG oyununun Microsoft'un abonelik sistemine eklenip eklenmeyeceği belli oldu.

CD Project RED, VGC'ye yaptığı açıklamada, Cyberpunk 2077 oyunu için Game Pass planlarının olmadığını söyledi. Şirket tarafından yapılan açıklama, oyunun söz konusu abonelik sisteminin içerik kütüphanesine gelmeyeceğini gözler önüne serdi.

Oyun sektörünün önemli şirketlerinden CD Project RED, Cyberpunk 2077 isimli oyunu 10 Aralık 2020 tarihinde piyasaya sürmüştü. Açık dünya rol yapma oyunu, çok sayıda hata nedeni ile satışa sunulduğu tarihten bugüne kadar adından sık sık söz ettirdi. Oyun içerisinde yer alan hatalar nedeni ile çok sayıda oyuncu hayal kırıklığına uğramıştı.

Geliştirici ekip, Cyberpunk 2077 isimli yapımda yer alan hataları düzeltmek için çok sayıda güncelleme yayımlamıştı fakat bu güncellemeler, oyunun tam anlamıyla düzelmesini sağlayamamıştı. Öyle ki oyunun teknik hatalarını içeren bir video bile yayımlanmıştı.

Microsoft ve Sony, Cyberpunk 2077 oyununun PlayStation 4 ve Xbox One konsollarında neredeyse oynanamaz halde olması nedeni ile oyunculara iade hakkı sunmuştu. Japonya merkezli teknoloji devi Sony ayrıca söz konusu video oyununu PlayStation Store üzerinden satıştan kaldırmıştı. Oyun daha sonra mağazaya tekrar eklenmişti.

Açık dünya temasına sahip RPG türündeki Cyberpunk 2077 hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıktığı dönem çok sayıda sorun ile karşı karşıya kalan video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.