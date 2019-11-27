Cyberpunk 2077 Yeni Nesil Konsollara Gelmeyebilir

CD Projekt stüdyosunun sıradaki şaheseri Cyberpunk 2077, 16 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Önümüzdeki sene aynı zamanda yeni nesil konsollar da satışa sunulacaklar. Hal böyle olunca, Cyberpunk 2077 oyununun nesil geçişine denk gelecek bir başka oyun olacağı düşünülüyordu. Hatta PlayStation 5 ve Project Scarlett'in çıkış oyunları arasında yer alacağı yönünde tahminler de vardı. Ancak bizleri üzecek bir açıklama yapıldı. Cyberpunk 2077 için şu anlık yeni nesil bir versiyon planlanmıyor.

Polonya menşeli geliştirici stüdyo, mevcut finansal yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bir telekonferans gerçekleştirdi. Üst Yönetici Adam Kicinski ve Finans Direktörü Piotr Nielubowicz katılımıyla gerçekleştirilen telekonferans sırasında, "Yeni nesil söz konusu olduğunda, oyunumuz mevcut nesil konsollara çıkacak ve yaptığımız duyuru buydu." yorumunda bulundu Nielubowicz ve devam etti. "Tabii ki yakında gerçekleşecek olanla ilgili sezgilerimiz var. PlayStation ve Xbox ile ilgili olan biteni yakından takip edeceğiz. Emin bir şekilde farzedilebilir bir şey var ki bir noktada yeni nesil için bir şey yapacağız. Ancak ne olabileceğini veya tam olarak ne zaman olabileceğini tümüyle belirleyemiyoruz. Sadece o konsolların çıkış zamanında olmayacağını emin bir şekilde söyleyebilirim. Büyük ölçüde böyle olacağını düşünüyorum."

Nielubowicz sonrasında söz alan Üst Yönetici Adam Kicinski ise Cyberpunk 2077 oyununun yeni nesle gelebileceği yönünde ümit verici bir açıklamada bulundu. "Oyunlarımız her daim teknolojinin ilerisindeydi. Güçlü bilgisayarlarda her daim en iyi şekilde oynandı. Yani birçok alanda daha yüksek özellikler için neredeyse hazırız. Teknik açıdan bakıldığında, yapılabilir gibi görünüyor."

Konsol üreticileri Sony ve Microsoft, daha önceden yaptıkları açılamalarda PlayStation 5 ve Project Scarlett'in geriye uyumluluk desteği sunacağını onaylamışlardı. Project Scarlett orijinal Xbox oyunlarına kadar destek sunacakken PlayStation 5 ise şu anlık sadece PlayStation 4 oyunlarını destekleyecek. Bu da Cyberpunk 2077 oyununu her halükarda yeni nesil konsollarda oynayabileceğimiz anlamına geliyor. Ancak gönül ister ki bu canavarların güçlerinden tam anlamıyla istifade edilebilsin ve gözlerimiz görsel açıdan bayram etsin. CD Project bu konuda kapıyı kapatmış değil ama resmi olarak onaylanmış da değil. Bakarsınız sonradan bizi sevindirecek bir duyuru gelebilir.