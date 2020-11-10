Cyberpunk 2077 Yeniden Ertelenir Mi? İşte Sorunun Cevabı!

Önümüzdeki ay Cyberpunk 2077 ile büyük buluşmamızı gerçekleştirmek için gün sayıyoruz. Peki Cyberpunk 2077 yeniden ertelenir mi? CD Projekt RED, bu sorunun cevabını verdi. İşte o sorunun cevabı!

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ayın başlarında CD Projekt RED tarafından verilen müjdeli bir haber ile Cyberpunk 2077 oyununun tamamlanma sürecinin sonuna gelinmişti. Böylesi bir aşamaya gelinmiş olması, fiziksel sürümler için seri basıma geçildiği ve ilk gün güncellemesinin hazırlıkları başlamış olduğu için herhangi bir ertelenme durumu ile karşılaşmayacağımız anlamına geliyor. Ne var ki Polonya menşeli stüdyo, hepimizi hayrete düşürecek bir duyuru ile Cyberpunk 2077 oyununu bir kez daha ertelemişti.

Ertelenme sebebi olarak stüdyo mevcut ve yeni nesil konsollar, PC ve Stadia için aynı gün oyuncuların beğenisine sunmayı istemiş ve bu bağlamda da her bir versiyonun test edilmesi gerektiği için ertelendiğini söylemiş olsa da, daha sonradan bu açıklama değiştirilmişti. Öyle ki ertelenme sebebi olarak oyunun mevcut nesil konsollardaki performansı gösterilmişti.

Yaşanan bu ertelenmenin ardından, oyunun çıkışı için artık 10 Aralık 2020 tarihini bekliyoruz. Yakın bir zaman önce de stüdyo, dördüncü bir ertelemenin olup olmayacağının cevabını verdi. Bu cevabın verilmesindeki neden ise Twitter hesabında yapılan küçük bir değişikliğin yeni söylentileri beraberinde getirmiş olması.

Cyberpunk 2077 Yeniden Ertelenecek Mi?

Cyberpunk 2077 oyununun Twitter hesabının kapak resminde son olarak duyurulan çıkış tarihi yazılıyken, aynı tarihin biyografi kısmından kaldırıldı. Bu işlem, kimileri tarafından oyunun bir kez daha erteleneceği yönünde yorumlandı. Kaldı ki Üst Yönetici Adam Kicinski, yatırımcılar toplantısında da yeni çıkış tarihi için rahat olmadıklarını ama emin olduklarını söylemişti. Bahsi geçen söylentilerin ardından, mrpyo1 isimli Twitter kullanıcısının paylaşımına yanıt veren CD Projekt RED Küresel Topluluk Yöneticisi Marcin Momot, iliştirdiği görsel ile Cyberpunk 2077 oyununun son açıklanan çıkış tarihi 10 Aralık 2020’ye bir kez daha dikkat çekti. Bu cevap, dördüncü bir erteleme haberiyle karşılaşmayacağımızın net bir işareti oldu.

Ne var ki her şeye hazırlıklı olmak lazım. Malumunuz yukarıda da bahsettiğimiz gibi, karşımızda nihai sürüme ulaşmış ve üstüne basıla basıla ertelenmeyeceği söylenmiş olmasına rağmen ertelenen bir oyun var. Bir sabah kalktığımızda 2021 yılına kaldığını görebiliriz. Gelişmeleri takipte olacağız.