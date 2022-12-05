Cyberpunk 2077 Yılın Oyunu Sürümü Geliyor!

CD Projekt CEO'su Adam Kiciński, yakın tarihli bir telefon görüşmesi sırasında yatırımcılara, Phantom Liberty ek paketinin ve başka bir güncellemenin daha yayınlanmasının ardından, sorunlu açık dünya RPG'si Cyberpunk 2077'nin Yılın Oyunu Sürümü'yle birlikte yeniden yayınlanacağını söyledi.

Polonyalı haber sitesi Stockwatch tarafından bildirildiği ve Insider Gaming tarafından tespit edildiği üzere Cyberpunk 2077 Game of the Year Edition'ın (Yılın Oyunu Sürümü) 2023'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

CEO Kiciński'ye göre "Bu, olması gereken bir durum." Kiciński, "Her iki genişleme paketinin ardından nihayet Yılın Oyunu Sürümü olarak piyasaya sürülen ve o zamandan beri piyasada faaliyet gösteren The Witcher 3 için de durum aynıydı. Bu durumda da aynı şeyin planlanıyor olması gayet normal." dedi.

Yeni Ek Paket ile Johnny Silverhand de Geri Dönüyor

Bir oyunu piyasaya tekrar sürmek adına "Yılın Oyunu" olarak adlandırmak, o oyun yılın oyunu olarak aday gösterildiğinde veya yılın oyunu seçildiğinde oldukça mantıklıydı ancak Cyberpunk 2077'nin hiçbir dalda yılın oyunu ödülüne aday gösterilmediği varsayıldığında bu oldukça garip bir durum.

Cyberpunk 2077'nin Phantom Liberty ek paketi, görünüşe göre Night City'nin yeni bir semtinde yeni bir karakter kadrosuyla geçen bir "casus-gerilim" atmosferi sunacak. Keanu Reeves'in bir canlı yayın sırasında onayladığı gibi Johnny Silverhand de geri dönecek. Ayrıca radyo DJ'i olarak Sasha Gray'e yer verilecek.

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