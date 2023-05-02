Cyberpunk 2077 Zamlandı: Yeni Zamlar Kapıda Olabilir

Uzun süredir beklenen ikinci Steam zam dalgası kapıda olabilir. Steam'in en çok oynanan hikayeli oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, yakın zamanda önemli bir zam aldı.

2 Mayıs tarihinde uygulanan zam ile birlikte 499 TL'den satılan Cyberpunk 2077, 799 TL'ye zamlandı.

Cyberpunk 2077'ye %60 Oranında Zam

Türkiye, 1 Mayıs'a kadar Cyberpunk 2077'nin en ucuza satıldığı ülkelerden biri olarak öne çıkıyordu. Ancak yakın zamanda yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte oyun, %60 oranında zamlanarak 799 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Henüz ikinci bir zam dalgasının ne zaman başlayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak Cyberpunk 2077 gibi önemli ve büyük bir oyunun zam alması, diğer firmaların ve Steam'in fiyatlandırma politikasını yeniden gözden geçirdiğine dair bir işaret olabilir.

SteamDB sayfasını incelediğimizde aralarında Among Us, SUPER HOT ve Mass Effect 2'nin de yer aldığı bazı oyunların %300'e varan zamlar aldığı görülebiliyor. Daha detaylı bilgi almak ve fiyat değişikliklerini takip etmek için buraya tıklayarak siz de sayfayı ziyaret edebilirsiniz.