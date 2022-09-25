Black Mirror Gerçek Oluyor: Cyborg Hamam Böceği Üretildi!

Eylül ayının başlarında teknoloji gündemini oldukça meşgul eden bir gelişme yaşandı. Riken Araştırma Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdüren bir bilim insanı ve ekibi cyborg hamam böceği geliştirmeyi başardı.

Yarı robot yarı hamam böceği olan bu üretimin biyoteknoloji alanında büyük bir sıçrama yaratabileceği düşünülüyor. Böylesine güçlü bir teknolojinin askeri ve politik casusluk amacıyla kullanılabileceği düşüncesi kısa sürede teknoloji camiasını sardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan projenin lideri Kenjiro Fukuda, icatlarının yalnızca iyi amaçlar için kullanılacağının garantisini verdi.

Black Mirror Gerçek Mi Oluyor?

Kenjiro Fukuda, cyborg hamam böceğinin robotlara kıyasla enerji sarfiyatı açısından çok daha verimli olduğunu belirtti. Robotların aksine hamam böceklerinin direkt olarak kendi kas sistemleri hareket eylemlerinde kullanılıyor. Böceğin nöral ağına iletilen elektrik akımları ile hangi kasın kasılıp gevşeyeceği belirlenebiliyor.

Sıkı bilim kurgu takipçilerinin severek izlediği Black Mirror adlı dizide korkulan senaryoya dair bir bölüm işlenmişti. Senaryoya göre çiçek tozlaşmasında büyük öneme sahip olan arıların soyu tükendiğinde insanoğlu çareyi robot arılarda buluyordu. Fakat bir hackerın sistemi ele geçirmesi sonrasında robot arılar dünya genelinde suikastler için kullanılıyordu. Kenjiro Fukuda, yarattıkları tartışmalı projenin arama kurtarma çalışmalarına destek gibi yalnızca insani amaçlarla kullanılacağının garantisini veriyor. Öte yandan kötü niyetli kişilerin bu teknolojiye ulaşması çok uzun sürmeyebilir!