D-Link, Güvenlik Kameralarına Yapay Zeka Destekli Yeni Özellikler Getiriyor

Eğer bir D-Link kameranız varsa, şirketin ev güvenlik kameralarına yapay zeka destekli yeni özellikler eklemeyi planladığını duymak hoşunuza gidebilir. Yeni özelliklerle birlikte, D-Link güvenlik kameraları artık insanları ve cam kırılması gibi durumları algılayabilecek. Bu sayede evinize hırsız girmesi daha da zorlaşacak.

Şirket, yapay zeka özelliklerinin bulut teknolojisi aracılığıyla kullanılmak yerine direkt olarak cihazın bünyesinde yer alacağını belirtiyor. Bu da teknolojinin daha hızlı kullanılması ve daha doğru sonuçlar vermesi anlamına geliyor.

D-Link Systems Tüketici Çözümleri Ürün Gamı Yöneticisi Rayan Fakhro, “Kameralar bizlere, çocuklarımızın okuldan eve dönüşünü, evcil hayvanlarımızın evde neler yaptığını, evimize bir kargo paketinin gelip gelmediğini ve çok daha fazlasını haber verir. Bu bildirimlerin doğru olmasına ihtiyacımız var. İnsanları ve cam kırılmalarını algılayabilen özel eğitimli yapay zeka tabanlı kameralarımız bunu yapabilir.” diye konuştu.

D-Link, kameraları için yeni özellikler tanıtmasının yanı sıra ürün gamına birkaç yeni kamera da ekledi. Yeni kameralardan biri bir dış mekan kamerası olarak bir spot lambası ve bir siren ile birlikte geliyor ve 119.99 dolardan (yaklaşık 716 TL) satışa sunuluyor. Bir diğer kamera ise iç mekan kamerası olarak 360 derece görüş özelliğiyle birlikte geliyor ve 99.99 dolardan (yaklaşık 597 TL) satılıyor.