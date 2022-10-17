D-RATS Astronotları Çölde Ay Teknolojilerini Test Ediyor

NASA'dan ve Japon meslektaşları JAXA'dan oluşan bir ekip, şu anda bir Arizona çölünde, bir gün Ay'a gidebilecek bir uzay aracı ve diğer teknolojilerin testlerini yürütüyor.

NASA'nın Çöl Araştırma ve Teknoloji Çalışmaları (D-RATS), 1990'ların sonlarından beri yıllık olarak faaliyet gösteriyor ancak uzay ajansı, Artemis programı aracılığıyla yeni bir Ay keşfi çağı başlatmanın eşiğinde olduğundan, çalışma giderek daha önemli hâle geliyor.

Mevcut D-RATS üyeleri arasında NASA astronotları Jessica Meir ve Stan Love ile Japon meslektaşları Aki Hoshide ve Norishige Kanai yer alıyor.

Çöldeki Testler 22 Ekim'e Kadar Sürecek

NASA, web sitesindeki bir paylaşımda "D-RATS, her biri üç gün süren üç simüle edilmiş görevden oluşacak ve Flagstaff, Arizona'dan 40 mil uzaklıktaki Black Point Lava Flow'da bulunacak. Bu eşsiz konum, ekiplerin zorlu arazi, ilginç jeoloji ve minimum iletişim dâhil Artemis görevleri sırasında astronotların Ay'ın Güney Kutbu yakınında deneyimleyecekleri koşulları taklit etmelerini sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Astronotların çöl görevleri 22 Ekim'e kadar sürecek ve JAXA'nın basınçlı uzay aracının kapsamlı testlerini içerecek. Astronotlar, mühendislerin zorlu Ay koşullarını güvenli bir şekilde idare edip edemeyeceğini belirleyebilmeleri için bir seferde 72 saat boyunca araç içinde yaşayacak ve çalışacak.