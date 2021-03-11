D Vitamini Koronavirüsten Koruyor mu?

Yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre D vitamini koronavirüs karşısında yeterince etkili olmayabilir. Önceki araştırmalarda elde edilen veriler, şiddetli viral enfeksiyon ile D vitamini eksikliği arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürmüştü ancak yeni araştırmada yer alan uzmanlar, vitamin hakkında daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini savunuyor.

D Vitamini Koronavirüse Karşı Etkili mi?

Birçok uzman, salgının başından beri COVID-19'a karşı mücadelede D vitaminine kesinlikle başvurulması gerektiği savunuyor. Salgının ilk zamanlarında yapılan araştırmalar, besin eksikliğinin ağır koronavirüs semptomları için ciddi bir risk faktörü olabileceğini ileri sürmüştü ancak 7 Mart'ta yayımlanan çalışma, virüsü engellemek için D vitamini takviyesinin çok büyük bir öneme sahip olmadığını gösteriyor.

McGill Üniversitesinden araştırmacılar, genetik olarak D vitamini eksikliğine yatkın olan insanların verilerini inceledi. Bunu yapmalarındaki amaç, besin takviyesinin COVID-19'a yakalanma olasılığını düşürmede veya semptomları çok ağır bir şekilde hissetmenin önüne geçmede herhangi olumlu bir rol oynayıp oynamadığını öğrenmekti. Uzmanlar, araştırma sonunda vitamin takviyesinin COVID-19'a yönelik herhangi bir olumlu etkisinin olmadığını keşfetti.

Başka bir çalışma da Aristoteles Üniversitesindeki araştırmacılardan geldi. Bu araştırmada yer alan uzmanlar, Finlandiya, İtalya, İngiltere ve Almanya dahil olmak üzere 24 Avrupa ülkesinde COVID-19 enfeksiyonu ve buna bağlı ölüm oranları ile vitamin eksikliği oranlarını karşılaştırdı.

Araştırmacılar, D vitamini seviyeleri düşük olan kişilerin yüksek ölüm oranı ve ağır hastalık geçirme ile herhangi bir bağlantısının olmadığı sonucuna vardı. Bu çalışmalar, D vitamini ile COVID-19 arasında herhangi bir ilişki kurmak için henüz oldukça erken olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Michael Chourdakis, The Guardian'a yaptığı açıklamada D vitamininin ellerinde sınırlı bilgi olmasına rağmen çokça övüldüğünü söyledi.

Aslına bakılırsa bu araştırmaların koronavirüs tedavisi olarak D vitamini kullanma fikrine dair şüpheler uyandıran ilk araştırmalardan olduğu söylenemez. Kasım 2020'de yayımlanan bir araştırmada da yüksek D vitamini seviyelerinin hastalarda COVID-19 şiddetini azaltmadığı sonucuna ulaşılmıştı.

Bu vitaminin COVID-19'a karşı bir etkisinin olup olmadığından emin olmak için yapılan yeni araştırmalarda yer alan uzmanlar, en azından vitamine dair daha fazla bilgi sahibi olunana kadar sürekli olarak D vitamini alımının tavsiye edilmesinden yana değil.