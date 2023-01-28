Dacia BMW ile Dalga Geçti: Her Gelene Ücretsiz Su Torbası!

Geçtiğimiz aylarda Mercedes-Benz'in ısıtmalı koltuk seçeneğini abonelik dahilinde sunması, otomotiv sektöründe kısa sürede büyük yankı bulmuştu. Daha önce sektörde görülmeyen bir seçenek olarak görülen bu hizmet büyük eleştirilere maruz kaldı. Mercedes-Benz'in arkasından bir diğer Alman devi olan BMW de benzer bir hizmete imza attı.

Renault Group markalarından biri olan Dacia, bu durumla dalga geçmek için müşterilerine bayilerinde sıcak su torbası hediye ediyor.

Isıtmalı Koltuk Kurtarıcı

Aslında elektronikler söz konusu olduğunda aylık abonelik sistemine dayanan hizmetlere oldukça fazla rastlıyoruz. Ancak otomotiv sektörü şimdiye kadar bir hizmetin veya ekstranın net bir fiyat karşılığı satın alınmasına dayalıydı. Mercedes-Benz'in başlattığı abonelik hizmetini "Aylık 18 dolara ısıtmalı koltuk" benzeri bir kampanyayla devam ettire BMW, Dacia'nın alay konusu oldu.

Dacia, "Isıtmalı Koltuk Kurtarıcı" olarak kendi markasının üzerinde yer aldığı sıcak su torbalarını ücretsiz olarak dağıttı. Ücretsiz su torbaları şu an için yalnzca Birleşik Krallık'ta dağıtılıyor.