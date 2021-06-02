Dağ Papağanları, İnsanlardan Uzaklaşmak için Dağa Yerleşmiş Olabilir!

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda dünyanın tek dağ papağanı olarak bilinen kea papağanlarının insanlardan kaçtığı fark edildi. Yani başka bir deyişle dağ papağanları, insanlardan uzaklaşmak adına dağa yerleşmiş olabilirler.

Dağ Papağanlarının İnsanlardan Kaçtğı Fark Edildi!

Yeni Zelanda'daki Alp Dağları'nda yaşayan kea papağanları, pek çok kişi tarafından alp papağanları olarak da tanınıyor. Kea papağanları üzerine yapılan araştırmalar ve DNA analizleri, bu kuşların bir zamanlar ülkenin farklı noktalarında yaşadığını ortaya koydu.

Otago Üniversitesi bünyesinde görev alan uzmanlar, kea papağanlarının genom verilerini, ormana adapte olmuş kardeş tür olan kaka kuşunun verileri ile karşılaştırdı.

Normal şartlarda kea papağanlarının genlerinde, yüksek irtifalarda yaşadıklarını gösteren bazı ayırıcı işaretlerin bulunması gerekirdi. Öte taraftan kaka kuşları ile kea papağanları ikilisinin genetik karşılaştırmaları, oldukça büyük bir oranda benzerlik gösterdi.

Bu sonuçlardan yola çıkan uzmanlar, kea papağanlarının normalde düşük irtifa seviyelerinde yaşadığını ancak orman örtüsünü tahrip eden insan popülasyonundan ötürü dağlara sığındığını düşünmeye başladı. Buna karşın bazı araştırmacılar, söz konusu iddianın çeşitli verilerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.

Peki siz söz konusu araştırmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bilim insanları tarafından ortaya atılan bu veriler doğru olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.