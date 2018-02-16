Daha Doğmadan Fenomen Oldu

Instagram ve YouTube fenomeni The Bucket List Family'nin yeni üyesi doğduğunda yüzbinler tarafından takip edilerek, daha doğmadan fenomen olan ilk insan oldu.

Bilmeyenler için bu aileden kısaca bahsetmek istiyorum çünkü yaptıkları gerçekten takdire şayan. Ailenin babası Garret Gee, eminim çoğunuzun bildiği tarayıcı uygulaması SCAN'in geliştiricisi. Teknolojisini Snapchat'e 54 milyon dolara satan Garret, henüz 25 yaşında bir üniversite öğrencisiyken milyoner oldu. Genç yaşında milyoner olan çok sayıda insan tanıyoruz ancak Garret ve ailesini farklı kılan bundan sonra yaptıkları ilk şey oldu.

Her şeylerini satıp, yollara düşen genç Gee ailesi, 3 yaşındaki kızları Dorothy ve henüz 1 yaşındaki oğulları Manilla ile 50'den fazla ülke gezdiler. Türkiye'de de İstanbul ve Nevşehir'i gezen gezgin aile bu yolculuklarına devam ediyordu ki anne Jessica 3. çocuklarına hamile kaldı. Hatta annenin seyahat edemediği süreçte baba ve çocukları seyahatlerine devam ettiler. 3. çocuğun büyüyüşüne birebir eşlik eden takipçileri, ailenin yeni üyesi Calihan Gee'nin adına açılan Instagram sayfasını daha bebek dünyaya gelmeden takibe aldılar.

4 gün önce doğan Cali'nin şimdiden 147 bin takipçisi var. Üstelik ailesinin deyimiyle, kendisi dünyaya bir meslekle geldi. Baba Garret'in dediğine göre aile kısa süre sonra yeniden yola çıkacak. Şimdilik yolculuğa başladıkları Utah'da yerleşik hayata geçen ailenin Instagram hesabını buradan ziyaret edebilirsiniz.