Daha İyi Uyku İçin Telefonunuzu Odadan Çıkarın

Uyku problemi çekenler ya da daha iyi uyumanın yollarını arayanlar için yeni bir yöntem daha önerildi. Bilim insanları yaptıkları çalışmalar sonucunda, daha iyi uyku çekmek isteyenlerin telefonlarından kurtulmaları gerektiğini söylediler.

Çevremizde onlarca elektronik alet varken ve bunlar elektromanyetik dalgalar yaymaya devam ederlerken, rahat bir uyku çekmenin mümkün olmadığını dile getiren bilim insanları, özellikle telefonların uyku için kötü yanlarının bulunduğunu aktardılar.

Yapılan deneylerde içerisinde telefon bulunmayan odalarda uyuyanların daha rahat bir uyku süreci geçirdikleri tespit edilirken, bilim insanları telefonların bir başka kötü yanına daha dikkat çekmeden edemediler.

Uyumadan önce ekrana bakmayın

Özellikle akıllı telefonlarda kullanılan ekranların yaydığı mavi ışıkların uyku problemleri yarattığını aktaran uzmanlar şu açıklamaları yaptılar: “Nerede olursanız olun, yatak saatinden en az bir saat önceden itibaren herhangi bir cihazın ekranına bakmamaya çalışın. Zira bir ekrana bakmak sizi uyanık tutacağı gibi, birçok televizyon ve akıllı telefonun ekranından çıkan elektronik mavi ışık beyninizin daha uzun süre tetikte kalmasına neden oluyor. Eğer bir elektronik cihaz üzerinden radyo, müzik ya da internet yayını dinliyorsanız, uykuya dalmak üzereyken kendi kendine kapanması için saat kurmaya özen gösterin.”