Daha Önce 300 TL ile Ödüllendirilen Genç, Apple'ın Bir Açığını Daha Buldu!

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın bir açığını bulduğu için 300 TL ile ödüllendirilen Hüseyin Çoban, yeniden Apple'ın açığını buldu.

Apple'ın Açıkları Bitmiyor!

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Hüseyin Çoban, Apple'ın yeni bir açığını buldu. iPhone kullanan ünlülerin fotoğraflarına ve videolarına ulaşılabiliyor! Hüseyin Çoban, ünlülerin iCloud hesaplarına giriş yaptı ve fotoğraflara kolayca ulaştı. Hüseyin Çoban yaşananları Apple'a bildirdi. Apple, Hüseyin Çoban'a bu kez 220 bin dolar teklif etti.

Hüseyin Çoban Apple'ın teklif ettiği ödülü az buldu ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: