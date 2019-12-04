Daha Önce 300 TL ile Ödüllendirilen Genç, Apple'ın Bir Açığını Daha Buldu!

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın bir açığını bulduğu için 300 TL ile ödüllendirilen Hüseyin Çoban, yeniden Apple'ın açığını buldu.
Apple'ın Açıkları Bitmiyor!
Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Hüseyin Çoban, Apple'ın yeni bir açığını buldu. iPhone kullanan ünlülerin fotoğraflarına ve videolarına ulaşılabiliyor! Hüseyin Çoban, ünlülerin iCloud hesaplarına giriş yaptı ve fotoğraflara kolayca ulaştı. Hüseyin Çoban yaşananları Apple'a bildirdi. Apple, Hüseyin Çoban'a bu kez 220 bin dolar teklif etti.
Hüseyin Çoban Apple'ın teklif ettiği ödülü az buldu ve yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Türkiye'deki ünlülerin çoğu Apple marka cep telefonu kullanıyor. Bulduğum bu açıkta, ünlülerin hesaplarına girerek iCloud şifreleriyle fotoğraflarına kadar erişebiliyorum.
Bu açıkla ilgili Apple ile iletişime geçtim. Bana elektronik posta ve telefon yoluyla bu açığı kademeli bir şekilde anlatmamı istediler. Ancak karşılığında ödül olarak verecekleri parayı az buldum. Açığı söylemedim. Bunu duyan bazı art niyetli kişiler benimle iletişime geçti. Açığı söylemem halinde bana Apple'ın teklif ettiği paranın 5 katını vereceklerini söylediler ama ben bu açığı başkasına vermeyi düşünmüyorum. Çünkü aralarında ülkemizden de çok sayıda ünlü var. Bu kişilerin Apple hesaplarına erişebilirler. Daha sonra da onların fotoğraflarını kötü amaçla sosyal medyada yayabilirler. Kötü niyetli kişilere bu açığı asla söylemeyeceğim.
Bu tür açıkları, benden başka bulanlar da var. Onlar da bu alanlarda oldukça başarılılar. Ben de onların ekibinde olmayı düşünüyordum ama sonuçta herkes ayrı çalışıyor. Yazılım hataları her şeyde oluyor. Önemli olan bunları bulabilmek.