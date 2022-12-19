Daha Ucuz Game Pass Abonelik Seçeneği Geliyor

Game Pass şu anda temel abonelik ve Game Pass Ultimate ile iki farklı fiyatta iki abonelik seçeneğine sahip ancak Microsoft gelecekte daha ucuz bir abonelik seçeneği sunmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

Microsoft tarafından gönderilen ve ResetEra'da yayınlanan yakın tarihli bir anket, kullanıcılara ayda 3 dolar olan (mevcut temel seçenek olan aylık 10 doların aksine) daha ucuz bir abonelik seçeneğiyle ilgilenip ilgilenmediklerini soruyor.

Yeni Abonelik Seçeneği Yeni Oyunlara İlk Günden Erişemeyecek

Ankete göre yeni abonelik seçeneği bazı sınırlamalara sahip olacak. Bu, daha ucuz olan aboneliğe sahip oyunculara tüm Xbox Game Studios sürümlerinin piyasaya çıktıktan hemen sonra değil, lansmandan altı ay sonra kullanıma sunulması gibi bazı sınırlamaları içeriyor.

Microsoft'un reklamları bir şekilde sunmaya olan ilgisi de son aylarda oldukça netleşti. Bu yılın başlarında yayınlanan bir raporda şirketin oynaması ücretsiz oyunlar için bir oyun içi reklam programı üzerinde çalıştığı iddia ediliyordu.

Yukarıda belirtilen gelişmelerden herhangi birinin Microsoft'un planlarının tek başına yeterince somut kanıtı olacağını düşünmeseniz de şirketin bir şekilde Xbox ekosistemine reklamlar getirmeyi planladığı aşikâr. Bununla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı, bu nedenle söylentilerden ibaret kalması da muhtemel.