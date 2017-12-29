Dahili Sıvı Soğutma Sistemine Sahip Kasa Üretildi

Ülkemizde farklı bilgisayar kasası modelleri satışta olan DeppCool firması, Baronkase Liquid model adına sahip, üzerinde kendi sıvı soğutma sistemi ile birlikte gelen yeni kasasını tanıttı.

Bilgisayar kasası, soğutma açısından bilgisayarınızın en önemli bileşenlerinden bir tanesi. Eğer kasanızda yeterli boş alan bulunmuyorsa, kablo kalabalığı ve ülkemizdeki yüksek hava sıcaklığı nedeniyle yaz aylarında bilgisayarınızın iflas ettiğine tanık olabilirsiniz. İşte bu riski önlemek adına soğutma açısından elverişli ve geniş kasaları tercih etmeye çalışıyoruz. Piyasadaki kasa modellerinin %90'ından fazlasında da standart hava soğutma sistemleri kullanılıyor, değişen şey sadece fan sayısı ve fanların yerleri oluyor. Fakat Baronkase Liquid bu anlamda ciddi bir fark yaratacak.

Sıvı soğutma sistemleri genellikle üst düzey sistemlerde kullanılan alternatif bir soğutma çözümü olarak görülüyor. Bu sistemleri monte etmenin biraz daha zahmetli olması ve yüksek maliyetleri sıvı soğutma sistemlerinin yaygınlaşmasını engelleyen faktörler. Baronkase Liquid ise hem maliyet hem de kolay montaj açısından ideal bir çözüm olabilir.

Yurt dışında önümüzdeki ay satışa çıkacak Baronkase Liquid'in 2 farklı modeli mevcut. Baronkase Liquid'in siyah modeli için 140, beyaz modeli için 150 $ fiyat belirlenmiş. Kasanın içinde, yine DeepCool tarafından üretilen Captain 120EX sıvı soğutma sistemi yer alıyor, bu soğutma sisteminde 120mm çapa sahip bir radyatör kullanılmakta.

Kasanın ön panelinde, fanlarında ve devirdaim ünitesinde RGB ışıklar kullanılmakta. Bu ışıklar istenildiği takdirde el ile kontrol edilebiliyor ve tercihlere göre yapılandırılabiliyor. Kasanın sunduğu esnek yapı sayesinde güç kaynağınızı kasanın altına veya üstüne yerleştirebilmeniz de mümkün.

Metal ön kapak ve metal taşıma aparatı sayesinde dayanıklı yapıya kavuşturulan DeepCool Baronkase Liquid cam yan kapağı ile RGB ışıkları sergilemenizi mümkün kılmakta.

150 $ civarında bir fiyat dahili sıvı soğutma çözümü içeren bir kasa için gayet iyi bir rakam. DeepCool kasalar ülkemizde satıldığı için Baronkase Liquid de muhtemelen Türkiye'de satışa sunulacaktır.