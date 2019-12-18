Daimler Elektrikli Okul Otobüsü ile Karşımıza Çıktı

ABD eyaletlerinden Virginia, okul taşımacılığı için 50 adet elektrikli okul otobüsü sipariş etti.

Daimler Tarafından Sağlanıyor

Virginia yönetimi tarafından sipariş edilen Saf-T-Liner C2 Jouley modelleri ile birlikte okul taşımacılığında elektrikli okul otobüsü dönemine geçiş yapılıyor. Yaklaşık olarak 220 km menzile sahip olan bu modeller dizel otobüslerin yerini almak için hazırlanıyor. Eyalette şu an için 13,000 adet dizel otobüs bulunuyor ve bu modeller aşamalı olarak elektrikli araçlar ile değiştirilecek.

2025 yılına kadar 1,000 adet aracın ve 2030 yılına kadar 13,000 adet aracın tamamen yenilenmesi planlanıyor. Bu noktada en büyük problem elektrikli otobüslerin dizel modellerden 120,000 dolar daha pahalı olmasından kaynaklanıyor.

220 kWh bataryalara sahip olan bu elektrikli araçlar hali ile sıfır emisyon salınımına sahip. Bununla birlikte daha sessiz ve daha konforlu yapısı ile de daha keyifli yolculuk sunuyor. 60 kW DC hızlı şarj ile yaklaşık üç saat içerisinde tam şarj olabilen otobüslerin kullanım bazında önemli tasarruflara yol açması bekleniyor.