Daimler, Sürücüsüz Otomobillerini Çin’de Test Edebilecek

"Mercedes-Benz" markasının sahibi konumundaki "Daimler", son yıllarda sürücüsüz otomobiller ve otonom sürüş alanına bir hayli odaklanmış durumda. Daha önce Almanya ve ABD’de, sürücüsüz otomobillerini trafiğe açık yollarda test etmesine imkan tanıyan bir lisans alan Daimler, şimdi de Çin’de benzer bir lisans almayı başardı.

Daimler Çin’de aldığı otonom sürüş lisansı sayesinde, Beijing kentindeki trafiğe açık alanlarda sürücüsüz otomobillerini test edebilecek. Daimler, Çin’de bu lisansa sahip ilk uluslararası otomobil üreticisi olmayı başardı.

Kapsamlı kapalı kurs testlerini başarıyla geçtikten sonra, Daimler’e test izni Çin hükümeti tarafından verildi. Test izninin verilmesiyle ilgili olarak Daimler, “Bu adımın, Çin'deki araştırma ve geliştirme çabalarımızda bir dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Aslında Çin’de başta “Baidu” olmak üzere otonom sürüş testleri yapan başka firmalar da bulunuyor. Baidu, 2016 yılından bu yana trafiğe açık Çin caddelerinde testlerine devam ediyor. Daimler’in bu izinleri alabilmesi için Mercedes-Benz test araçlarına, Baidu’nun otonom sürüş platformu “Apollo”yu eklemesi şartı koşulmuştu. Daimler izinleri almadan önce, Çin’de “Akıllı Sürüş için Ulusal Sürücü Alanı” isimli bir bölgede, sürücülerinin detaylı otonom sürüş eğitimleri aldığı ve kapsamlı testlerden geçirildiği bir dizi uygulamayı da başarıyla tamamladı.

Daimler ayrıca, özellikle emniyet ve otonom sürüş odaklı Ar-Ge çalışmalarında Baidu ile olan ilişkisini derinleştirdi. Daimler amaçlarının, Çin’de otonom sürüş için özel gereksinimleri anlamak ve yerel eğilimlere uygun olarak erken çözümler geliştirebilmek olduğunu söyledi.

Bu hafta başlarında Baidu, Apollo otonom sürüş platformuna bir güncelleme getirdiklerini duyurdu. Güncelleme sayesinde Apollo artık “Seviye 4” operasyonlarını başarıyla uygulayabilecek. Seviye 4, “Uluslararası Otomobil Mühendisliği Birliği (SAE International)” tarafından tanımlanan bir standart olarak biliniyor. Seviye 4 özelliğine sahip otonom araçların, belirli şartlarda sürüşü tamamen devralabildikleri ifade ediliyor.

Apollo programı, yıllardır geliştirilmekte olan açık kaynaklı bir otonom sürüş platformu olarak dikkat çekiyor. Baidu’nun otomobil üretmek gibi bir amacı bulunmuyor. Şirket bunun yerine otonom sürüş için yazılımlar geliştirmeye odaklanmış durumda.

Baidu, Apollo platformu başta olmak üzere kendi otonom sürüş yazılımlarının mümkün olduğunca çok otomobil üreticisi tarafından kullanılmasını istiyor. Platformu kullanmaya yeni başlayan “Jaguar Land Rover”, “Valeo”, “Byton”, “Leopard Imaging” ve “Suning Logistics” başta olmak üzere şu anda Apollo platformunu kullanmakta olan 116 şirket bulunuyor.