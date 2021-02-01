Dalak Kargoda Kayboldu: Yanlış Okumadınız!

NTV'nin aktardığı habere göre, Yalova'da bir vatandaşın özel hastanede ameliyatla alınan dalağı, pataloji için İstanbul'a gönderilirken kargoda kayboldu. Dalak nerede? Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik. İşte detaylar.

İstanbul'a Gönderilen Dalak Kargoda Kayboldu

A. K isimli vatandaşın geçen yıl 10 Kasım'da ameliyat olduğu ve dalağı tamamen alınarak, hastalığın sebebinin belirlenmesi için İstanbul'a patoloji servisine gönderildi. Vatandaşın ameliyattan 2 gün sonra taburcu edildiği, evine dönerken de test sonuçlarının da 15 gün içerisinde çıkacağı söylendi.

Verilen 15 günlük sürenin geçmesinin ardından dalağı alınan vatandaşın oğlu hastaneye gitti ve bilgi almak istedi. Hastane yetkilileri tarafından vatandaşa kargo şubesinin dalağı kaybettiği bilgisi verildiği iddia ediliyor.

Dalağı alınan vatandaşın oğlu kargo paketinin üzerinde standart kargo ibaresinin gördüğünü belirtiyor. Avukat ile hastane yetkililerine suç duyursunda bulunan vatandaş sorumluların cezalandırılmasını istemekte.

A. K isimli vatandaşın oğlu yaptığı açıklamda şu cümlelere yer verdi:

"Babam şiddetli karın ağrısıyla özel hastaneye başvurdu. Yapılan muayenelerin ardından babamın ameliyat olmaktan başka çaresi olmadığı söylendi. Babamın ameliyatının ardından alınan dalağı İstanbul'a gönderildi. 15 gün sonra sonucun çıkacağı söylendi. 15 günün ardından hastaneye uğradığımda sürekli 'Sonuç çıkmadı, çıkmak üzere' gibi gerekçelerle oyalandım. Bir sabah hastaneden arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Dalak, kargo şirketi tarafından taşındığı kartonda patlıyor ve çöpe atılıyor. Bunun fotoğrafları da var. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Ben kendilerine sormak istiyorum; ‘Sıradan bir kutuda insan organı nasıl taşınır’ Bunun peşini bırakmayacağız. Babam hiçbir zaman hastalığının ne olduğunu bilemeyecek"

Avukat Musap Nayman da "Paketin kargo şubesindeki fotoğraflarına ulaştık ve suç duyurumuzu yaptık. Tazminat davası süreci de devam etmektedir. İnsan onuruna yakışmayan bu müdahalenin başkalarına yapılmaması için bu mücadeleyi veriyoruz." açıklamasında bulundu.

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