Damla Çentikli Honor 8A Türkiye'de Satışa Çıkıyor

Son dönemin en popüler üreticilerinden Honor, perakende zincir mağazası A101 ile yaptığı işbirliği çerçevesinde yeni modeli Honor 8A’yı satışa sunacak. Fiyatı ve teknik özellikleriyle dikkat çeken Honor 8A satışa 21 Mart’ta sunulacak.

Honor 8A Özellikleri

6.09 inç FullView ekranı bulunan Honor 8A, damla çentiğiyle modaya ayak uyduruyor. Gücünü 8 çekirdekli MT6765 yonga setinden alan telefonda 3GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. 3000mAh pile ve parmak izi okuyucuya sahip olan Honor 8A'da bulunan çift SIM kart yuvasına ek olarak üçüncü yuva ile microSD karta da destek sağlıyor.

Arka tarafında 13MP ana kameraya ve ön tarafında ise tek 8MP'lik selfie kamerasına yer veren Honor 8A'da 90db ses seviyesine sahip dahili hoparlör de dikkat çekiyor. Honor’ın son dönemde ürettiği modellerinde bulunan Göz Rahatlığı Modu, Honor 8A’da standart olarak yer alıyor. Mavi ışık ışınımını azaltan ve göz yorgunluğunu önleyebilen yeni nesil Göz Rahatlığı Modu da kullanıcılara rahat bir kullanım sunuyor.

Honor 8A Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Honor 8A'nın henüz test aşamasında olan yüz tanıma özelliğini de es geçmemek gerekiyor. Honor 8A en yeni işletim sistemi olan Android 9.0 Pie ile geliyor. 21 Mart tarihinden itibaren A101 mağazalarında 1299 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak cihazın orta segmente güzel bir alternatif oluşturduğunu söyleyebiliriz.