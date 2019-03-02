Damla Çentikli Huawei Y6 2019 Tanıtıldı

Mate ve P serisiyle akıllı telefon pazarına renk katan Huawei, düşük segment modellerini de es geçmiyor. Çinli şirket Huawei Y6 2019 olarak adlandırılan ve gayet ideal özelliklere sahip bir cihaz tanıttı. İşte Huawei Y6 2019 özellikleri:

Huawei Y6 2019 aslında geçtiğimiz ay tanıtılan Y6 Pro ile birçok konuda benzerlik gösteriyor. Ancak Y6 2019 Helio A22 yonga setinden gücünü alıyorken 2GB RAM'e sahip olduğu ifade edildi. 6.09 inç HD+ ekran ile kullanıcılara sunulan cihazın arka tarafında yer alan parmak izi de gözlerden kaçmıyor.

Android Pie tabanlı EMUI 9 arayüzüne sahip olan Y6 2019'da microSD kart destekli 32GB dahili depolama yer alıyor. Göze zararlı olan mavi ışığı engellemek adına TÜV Rheinland sertifikasına sahip olan cihazın arka tarafında 13MP çözünürlüğünde ve ön tarafında 8MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Y6 2019'un 3020mAh batarya ile birlikte geldiğini de hatırlatmak gerekiyor.

Huawei Y6 2019 Fiyatı ve Ülkemize Geliş Tarihi

Cihazın fiyatı hakkında henüz bilgi paylaşmayan Huawei, birbirinden cezbedici üç farklı renk seçeneği tercih etmiş: Geceyarısı siyahı, safir mavisi ve kehribar kahverengisi. Suni deri tasarımı sayesinde daha şık bir tasarıma sahip olan cihazın birkaç ay içerisinde ülkemizde satışa sunulacağını belirtelim.