Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian, 2024 yılında ABD Başkan Adayı olacağını duyurdu. Evet, Amerika'da garip şeyler oluyor.

Kanye West'in Karşısına Çıkacak

Ünlü rap şarkıcısı Kanye West ,yaptığı açıklamada ABD Başkan Adayı olacağını duyurmuştu. West'in ardından 'benim neyim eksik' diye düşünmüş olacak ki, Dan Bilzerian da başkanlığa adaylığını koyacağını duyurdu.

Etkinlik sırasında gazeteciler ile konuşan Bilzerian, West'in başkanlık adaylığı hakkında bazı yorumlar yaparken West'in Clinton'dan daha iyi bir başkan olacağını söyledi. Bu yorumun ardından beklenmedik bir şekilde devam eden Bilzerian, kendisinin de başkanlığa aday olacağını belirtti. Neyse ki pek de yabancı bir ortam değil.

2015 yılında da benzer bir gelişme meydana gelmiş ve Bilzerian o yıllarda başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. Bunun için reklam çalışmalarına dahi başlayan fenomen, daha sonra çekilme kararı almıştı. Bu çekilmenin Trump hayranlığından kaynaklandığı düşünülüyor. Nitekim çekilmesinin ardından Trump ile fotoğraf atan ve altına “Zayıflatılmış bir siyasi doğruluk çağında, filtrelenmemiş kalan insanlara saygı göstermek zorundasınız” yazan Bilzerian da bunu doğrulamış oldu.