Dangerous Driving 2 Resmi Olarak Duyuruldu

Three Fields Entertainment, yeni Dangerous Driving 2 oyununun duyurusunu yaptı. Bu yıl içerisinde satışa sunulacak.

Oyuncular olarak yeni bir Burnout oyununun gelmesini büyük bir özlemle bekliyoruz. Geçtiğimiz sene çıkan Dangerous Driving ise az biraz da olsa bu özlemi dindirebilmişti. Criterion Games stüdyosundan ayrılanların kurduğu Three Fields Entertainment tarafından geliştirilmiş olan bu oyun, gerek menü tasarımı gerekse de oynanış yapısı ile Burnout 3: Takedown oyununu fazlasıyla anımsatıyordu. Haliyle de bir etki yaratmayı başarmıştı. Bu etkiden memnun kalmış olan geliştiriciler, Dangerous Driving 2 oyununun duyurusunu yaptılar.

PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için geliştirilmekte olan Dangerous Driving 2, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

Herkesin hoşlanabileceği Arcade yarış oyunu deneyimi sunacak olan yeni oyun, dinamik bir açık dünya oynanışı sunacak. Yani tercihen oyunun haritası üzerinde dilediğiniz gibi serbestçe dolaşabilecek veya yapay zekalı rakiplerinize karşı etkinlikler boyunca mücadele edebileceksiniz. Serbest dolaşımı tek başınıza veya bölünmüş ekranda çok oyunculu olarak gerçekleştirebileceksiniz.

Three Fields Entertainment Kurucusu ve Yaratıcı Yönetmen Alex Ward, Dangerous Driving 2 ile bir hayli iddialı olduklarını söylüyor. Yaptıkları en iyi oyun olacak ve Switch desteği, bölünmüş ekran, etkileşimli müzik ve gelişmiş oyun modları ile bir önceki oyundan haz alamayan oyuncuları mutlu edeceklermiş.

Oyunun PAX East 2020 festivalinde oynanabilir olacak. Bu sayede, oyuncuları ne derece mutlu edeceğini net bir şekilde görmüş olacağız.