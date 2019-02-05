Danimarka’da Huawei Çalışanlarına Sınır Dışı Şoku!

Çinli teknoloji devi Huawei, son yıllarda 5G çalışmalarına hız vermiş durumda. Dünyanın farklı bölgelerinde birçok ülkede teknolojik altyapı çalışmaları yapan şirket, Danimarka’nın da 5G mobil altyapısının kurulmasında önemli role sahip olacak.

Ancak Huawei şimdilerde Danimarka’da ilginç bir olayla gündeme geldi. Danimarka'da Kopenhag Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz Perşembe günü Huawei’nin Kopenhag'daki ofisine yapılan rutin bir kontrol sırasında, şirketin 4 çalışanının çalışma ve oturma iznine sahip olmadığı tespit edildi.

Bu 4 kişiden 2’si, ülkede çalışma ve oturma izni kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi. Ayrıca konuya dahil olan Danimarka Göç Servisi'nin, diğer 2 kişinin dosyalarını devam ettirmediği duyuruldu.

Sınır dışı kararlarından sonra Huawei ile ilgili güvenlik ve casusluk iddiaları ortaya atıldı. Bilindiği üzere ABD’deki Çinli şirketlerle ilgili casusluk ve güvenlik endişeleri de ABD medyası tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Ancak Danimarkalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sınır dışı kararlarının 'güvenlik' ya da 'casusluk' ile ilgisi olmadığı vurgulandı.

Danimarkalı siyasetçiler de, ülkedeki 5G mobil altyapısını ulusal telekomünikasyon şirketi TDC ile birlikte Huawei’nin kuracak olmasına sıcak bakmıyor ve bu durumu her fırsatta eleştiriyor.