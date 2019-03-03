Danimarka Nakit Para Kullanımını Kaldırıyor

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla birlikte nakit para kullanımını azaltmak isteyen Çin'in hemen ardından Danimarka da bu kararı meclise taşıdı. Danimarka hükümeti, ülke işletmelerinin nakit para kullanımını sona erdirmesini planlıyor.

"2030 itibarıyla nakitsiz toplum" adımı kapsamında nakit para kullanımını bitirmek isteyen Danimarka, vatandaşların ve ülkeye gelen turistlerin yalnızca online ödeme yöntemlerini kullanmalarını istiyor. Kredi kartları veya internet hizmetleri aracılığıyla ödeme yapılmasını planlayan Danimarka, diğer Avrupa ülkelerine de örnek olabilir.

Amaç Hırsızlık Oranını Sıfıra İndirmek

2017 yılından bu yana işletmeler için gece 22 ila sabah 06 arasında nakit kabul etmeme tercihi sunan Danimarka hükümeti, bu şekilde daha güvenilir ekonomi sistemi olacağını düşünüyor. Aynı zamanda ülkedeki hırsızlık ve suçla mücadele için bu yöntemi destekleyen hükümet, nakitsiz alışveriş için 2030 yılını hedef göstermiş durumda.

Süpermarketler, posta hizmetleri, doktorlar, eczaneler ve halkın gündelik olarak kullandığı benzeri hizmetlerde nakit para kullanımına devam edeceklerini dile getiren Danimarka Ekonomi Bakanı Rasmus Jarlov, yasa teklifinin meclise sunulduğunu aktardı. Bakalım online ödeme işlemleri nakit paranın yerini alabilecek mi, göreceğiz.