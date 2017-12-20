Danla Bilic'in YouTube Kanalı Kapandı! Ünlü YouTuber'dan İlk Açıklama

YouTube'da hazırladığı konsept makyaj videolarıyla dikkatleri üzerine çeken ve kısa zamanda milyonlarca takipçiye kavuşan Danla Bilic'in YouTube kanalı bir anda kayboldu! Bilic'in videolarını izlemek isteyen kullanıcılar karşılarında "Bu kanal kapatıldı" yazısını görünce büyük bir şok yaşadı. Peki Bilic'in YouTube kanalı neden kapatıldı?

Türkiye'nin en popüler YouTube fenomenlerinden bir tanesi olan Danla Bilic, nevi şahsına münhasır tarzıyla hazırladığı makyaj videoları ile kısa zamanda 1.5 milyon takipçiye ulaşmıştı.

Danla Bilic'in Kanalı Neden Kapatıldı?

Danla Bilic'in YouTube kanalı ziyaret etmek isteyen takipçileri, dün akşam saatlerinde ”Bu kanal kapatıldı ve artık kullanılamıyor” yazısı ile karşılaştı. Ünlü YouTuber'ın kanalının kapanması sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Binlerce kullanıcı 'Danla Bilic'in kanalı neden kapandı?' sorusunu sorarken, Bilic'in herhangi bir açıklama yapmaması soru işaretlerini artırdı. Hatta kanalın hacklendiği ve bu nedenle kapanmış olabileceği dahi konuşuldu.

Kurcaliyodum kapandiwlssmsklmkdkdşdlwmkkkekekm — danla b (@danlabilic) 19 Aralık 2017

Bilic, kanalının neden kapandığına dair bir açıklama yapmadı, ancak Arda Kofuoğlu'nun "Kanala naptın" sorusuna verdiği cevap, YouTube kanalının yanlışlıkla kapanmış olabileceğini gösteriyor.

Danla Bilic'in Kanalı Yeniden Açıldı

YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon abonesi bulunan Danla Bilic, yaşadığı sorunu çözdü ve kanalına tekrar kavuştu. Kanalın, bu sabah saatlerinde tekrar yayına başladığını gören takipçileri ise büyük bir mutluluk yaşadı. Bakalım Danla Bilic, ilerleyen günlerde kanalın neden kapandığına dair ayrıntılı bir açıklama yapacak mı?

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