Dans Edebilen ve Zıplayabilen Otomobil YangWang U9 Tanıtıldı

Çinli otomobil üreticisi BYD, yeni dört motorlu otomobili YangWang U9'u tanıttı. Otomobilin en dikkat çeken özelliği durduğu yerde âdeta dans edebiliyor olması. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor?

Şirket, aracın dans etmesine, üç tekerlek üzerinde gitmesine ve hatta dururken zıplamasına olanak tanıyan yeni süspansiyon sistemi DiSus'u "küresel olarak endüstrinin en gelişmiş sistemi" olarak tanımlıyor. BYD, DiSus sisteminin yüksek hızda viraj almaya yardımcı olduğunu ve devrilme riskini de en aza indirdiğini söylüyor.

Otomobilin özelliklerinin tanıtımı sırasında YangWang U9'un dans kabiliyetleri de gösterildi. Öyle ki bu kabiliyetlerini sürüşe de taşıyan otomobil, üç tekerlekle de gidebiliyor.

YangWang U9 Tanıtım Görüntüleri

BYD, YangWang'ı Ocak ayında tanıtmıştı. YangWang markası üst düzey üreticilerle rekabet etmeyi amaçlıyor ve başlangıç için şimdilik iki model içerecek.

Insider, DiSus sisteminin bazı Mercedes SUV'lerda aracın kuvvetli bir şekilde yukarı ve aşağı zıplamasını sağlayan bir özellikle benzerlik gösterdiğini, bu sayede bunun arazi koşulları için kullanılabileceğini belirtiyor. Daha önce Tesla CEO'su Elon Musk, Roadster süper otomobili için soğuk hava iticileri sayesinde kısa mesafelerde uçma yeteneği de dâhil olmak üzere bazı bir dizi yeni kabiliyetten söz etmişti.