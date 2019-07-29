Dar Çerçeveli '16 inç MacBook Pro' İddiaları Güçleniyor

Apple’ın bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı yeni bir 16 inç MacBook Pro üzerinde çalıştığına dair söylentileri bir süredir duyuyoruz. Söylentilerin doğru olup olmadığını görmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Ancak Apple’ın planlarını tahmin etme konusunda oldukça başarılı bir geçmişe sahip olan Ming-Chi Kuo da bu iddiaları doğruluyor.

Kuo’nun tahminlerini destekleyen yeni bir haber de DigiTimes’tan geldi. DigiTimes, Eylül ayında piyasaya sürülmek üzere Apple’ın bir 16 inç MacBook Pro üzerinde çalıştığını doğruladı. Söz konusu MacBook Pro’nun, 15 inç MacBook Pro’ya benzer bir şekilde ince çerçevelere sahip olması bekleniyor. Ancak bu beklenti ve iddiaların doğru olup olmadığını görmek için Eylül ayını beklememiz gerekiyor.

16 inç MacBook Pro beklentisiyle heyecanlanmadan önce size, bu modelin pek de ucuza gelmeyeceğini hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten de profesyonellere yönelik olan bu dizüstü bilgisayarın 3.000 dolardan (yaklaşık 16.900 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulabileceğini duyduk.

Ancak iddialara göre 16 inç MacBook Pro’nun iyi yanlarından biri, kelebek mekanizmalı klavyenin yerini yeni makas mekanizmalı klavyeye bırakıyor olması.

İddialar heyecan verici olsa da şimdilik temkinli yaklaşmakta fayda var. Eğer Eylül ayına yönelik tahminler doğruysa yeni cihazı birkaç ay içerisinde göreceğiz.