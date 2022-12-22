Daredevil Başrolünün Yeni Dizisi Yakında Netflix'te!

Netflix'in yeni bir casus dizisi olan ve başrolünde Noah Centineo'nun CIA avukatı olarak yer aldığı The Recruit'i izleyicilere sunmasının hemen ardından şirket bir yenisini daha yayınlıyor. Daredevil'ın Charlie Cox'unu içeren ve oyuncu kadrosu birbirinden zengin Treason önümüzdeki hafta izleyicilerle buluşacak.

Cox, birkaç gün içinde (26 Aralık'ta) Netflix'te yayınlanacak olan bu yeni 5 bölümlük kısa dizide bulanık bir geçmişe sahip bir MI6 ajanını canlandırıyor. Netflix yeni dizisi Treason'un konusunu şu şekilde özetliyor:

"Rus bir casusla yeniden bir araya geldikten sonra tüm hayatını sorgulamak zorunda kalan bir MI6 yöneticisinin gelecek vadeden kariyeri aniden düşüşe geçer."

Treason Fragmanı

Lawrence rolündeki Cox'a ek olarak kadroda Maddy de Costa rolünde Oona Chaplin ve Kara Yerzov rolünde Olga Kurylenko yer alıyor.

Treason'un yaratıcısı ve yazarı Matt Charman, bu türe kesinlikle yabancı değil. Bunun en büyük örneği, Tom Hanks'in oynadığı Steven Spielberg'in 2015 yapımı Bridge of Spies filmindeki yazar rolüyle En İyi Özgün Senaryo dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterilmişti. Charman, Treason'ın basın röportajlarının bir parçası olarak Netflix'e verdiği bir demeçte, "Casusluk türünü her zaman sevmişimdir." dedi.

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