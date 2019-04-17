Dark Phoenix’in Final Fragmanı Yayınlandı

X-Men serisinin en ünlü karakterlerinden biri olan Jean Gray’in hikayesine odaklanan Dark Phoenix, final fragmanı ile karşımıza çıktı. Simon Kinberg tarafından yazıp yönetilen film, 7 Haziran’da izleyicilerle buluşacak.

20 yıllık X-Men filmlerinin son halkası olan Dark Phoenix, final fragmanı ile izleyicilere inanılmaz bir aksiyon vadediyor. Dilerseniz filmin konusundan kısaca bahsedelim.

Jean Gray, uzaydaki bir kurtarma görevi sırasında kendisini en güçlü mutantlardan birine dönüştüren kozmik bir gücün etkisinde kalır. İnanılmaz seviyelere çıkan gücünü kontrol etmekte zorlanan Gray, kontrolden çıkar ve en sevdikleriyle karşı karşıya gelir. Dünya için büyük bir tehdit haline gelen Gray'i tek durduracak olan ise X-Men'lerdir.

Jean Grey karakterinin gençliğine odaklanan filmin başrolünde, Game of Thrones’un Sansa’sı Sophie Turner’ı izleyeceğiz. Filmde Turner’a, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters ve Jessica Chastain gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

X-Men: First Class, X-Men: Apocalypse ve Logan gibi pek çok X-Men filminde imzası bulunan Simon Kinberg tarafından yazılıp yönetilen Dark Phoenix, beyaz perdedeki yolculuğuna 7 Haziran’da başlayacak.



