Hava Durumu Uygulaması Dark Sky Android Desteği Sona Erdi

Hava Durumu Uygulaması Dark Sky'ın Apple tarafından satın alınmasının ardından Android uygulama mağazası Google Play Store'dan kaldırılacağı açıklanmıştı. 1 Ağustos tarihinden itibaren Dark Sky Android desteği sona erdi. Dark Sky ile ilgili detaylar haberimizde.

Dark Sky Android Platformundan Kaldırıldı

Apple, geçtiğimiz aylarda mobil platformdaki en başarılı hava durumu uygulaması Dark Sky'ı satın almıştı. Android uygulama mağazası Google Play Store'da en çok indirilen hava durumu uygulamalarından bir tanesi olan Dark Sky, çok başarılı hava durumu tahminlerinin yanı sıra radar haritaları gibi birçok özellik sunuyordu.

Apple, geçtiğimiz aylarda mobil platformdaki en popüler hava durumu uygulaması olan Dark Sky'ı satın almıştı. Apple, satın alma işlemi gerçekleştikten sonra Dark Sky uygulamasının Android platformundan kaldırılacağı ve desteğin sona ereceğini duyurmuştu.

Apple tarafından alınan bu karar Android kullanıcılarının tepki göstermesine neden olmuştu. Hatta Android kullanıcıları, başarılı hava durumu uygulaması Dark Sky'a düşük puan vermişti ve bunun sonucunda Google Play Store'da uygulamanın puanı 1.7 yıldıza düşmüştü.

Dark Sky uygulamasının Android desteği sona ermesi ile birlikte Wear OS desteği de sonlandırıldı. Android kullanıcıları, Dark Sky hava durumu hizmetini web sitesi üzerinden kullanabilir. Dark Sky'ın uygulamasını kullanmak için ise bir Apple cihaza ihtiyacınız var.

Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Dark Sky uygulamasının Android desteğinin sona ermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Apple tarafından alınan karar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.