Dark Souls: Remastered PC Çıkış Tarihi Belli Oldu

From Sofware ve Bandai Namco, bizi ızdıraplar içinde bırakan RPG oyunları Dark Souls'un geliştirilmiş versiyonunun PC platformu için geliştirilmekte olduğunu ve kısa bir süre sonra çıkış yapacağını duyurdu. Paylaşılan bilgilere göre Dark Souls: Remastered, herhangi bir aksaklık çıkmazsa 25 Mayıs 2018 tarihinde Steam üzerinde yayınlanacak.

2012 yılında çıkış yapan Dark Souls aslında çok da eski bir oyun değil. Dark Souls, çok parlak bir RPG oyunu da değildi; fakat oyun dünyasında yeni bir sayfa açmıştı ve içimizdeki mazoşisti ortaya çıkarmıştı. Dark Souls'un tek dikkat çeken yönü akıl almaz zorluk seviyesiydi. Bu da zoru başarmayı seviyorsanız oyundaki bölüm sonu canavarlarını geçince çılgın bir tatmin duygusu yaşamanıza sebep oluyordu. Şimdi bu tatmin duygusunu, ya da bazı oyunculara göre ızdırabı, 4K çözünürlük ve 60 FPS desteği ile daha da detaylı ve akıcı olarak yaşayabileceğiz.

Dark Souls'daki acı dolu anılarınızı hatırladıkça böyle bir fikrin nerden çıktığını sorgulayabilir, "sebebi neydi ki?" sorusunu sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabını oyunun yaratıcısı olan Miyazaki'nin açıklamasında buluyoruz. Hatırlanacağı üzere Miyazaki, Dark Souls serisinin, son Dark Souls III indirilebilir içeriği Ringed City ile tamamlandığını dile getirmişti. Bandai Namco da muhtelemeln serinin suyunu sıkmak istiyor ve bu amaçla Dark Souls: Remastered'ı yayınlıyor.

Dark Souls: Remastered'ın PC platformuna çıkacak olmasının bir diğer nedeni de serinin ilk iki oyununun PC sürümlerinin, basit birer konsol uyarlamaları olmaları, optimizasyon konusunda başarılı olmamalarıydı. Oyunun yapımcısı da bu sürümlerin aceleye geldiğini ve özensiz bir şekilde hazırlandığını itiraf etmişti. Dark Souls: Remastered, önceki oyunlara önem verilmeyen optimizasyondan kaynaklanan ayıbı kapattırmak amacına sahip bir proje olacak.

Dark Souls: Remastered, oyun için yayınlanan Artorias of the Abyss indirilebilir içeriği ile birlikte gelecek. Oyunun fiyatının ne olacağı, Dark Souls'a sahip olan oyuncuların Remastered sürüme ücretsiz sahip olup olmayacakları henüz belli değil.