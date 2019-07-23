Dark Web'de 1 Dolarlık Bitcoin'in Değeri Tam 800 Dolar!

Uluslararası bankacılık düzenlemelerinin dışında yer alan Bitcoin, bu nedenle uyuşturucu ticareti başta olmak üzere diğer yasa dışı faaliyetler kullanılan bir enstrüman haline geldi. Fakat kripto paralarla ilgili yapılan yeni bir araştırma, suçluların kripto paralardan çok geleneksel kağıt paraları tercih ettiklerini ortaya koydu.

Kripto para piyasasına ilişkin araştırmalar yapan messari.io adlı firma, yayınladığı son raporunda oldukça çarpıcı veriler paylaştı. Buna göre, Dark Web’de harcanan her 1 dolarlık Bitcoin’e karşılık, geleneksel kağıt paralarla 800 dolarlık para aklama yapılıyor.

Yeri gelmişken, öncelikle Deep Web ve Dark Web arasındaki farkı kısaca açıklayalım. Sadist ayinlerden çocuk pornosuna, seri katillerden, bombalara aklınıza gelebilecek her türlü korkunç şey Deep Web'de yer alıyor.

Öte yandan Deep Web'in daha derinlerinde sadece üye şifreleriyle girilebilecek şifreli bir bölüm olan Dark Web de bulunuyor. Bu bölümde ise çok daha gizemli ve karanlık şeyler yer alıyor.

Tahminlere göre arama motorlarıyla ulaşılan internet toplamın sadece yüzde 5 ila 10'u. Bu da demek oluyor ki Deep Web internetin yüzde 90’ını içeriyor. Anlayacağınız bu karanlık ortam, buzdağının görünmeyen yüzü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlemelerin dışında yer alan kripto paraların, uyuşturucu ticareti başta olmak üzere diğer yasa dışı faaliyetleri çok daha kolay bir hale getirdiğini söylemişti.

Benzer şekilde ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Bitcoin gibi kripto paraların varlığını bir ‘ulusal güvenlik sorunu’ olarak değerlendirmişti.