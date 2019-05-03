Dark Web Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

ABD ve Almanya, buzdağın görünmeyen yüzü olarak nitelendirilen Deep Web’e (Dark Web) yönelik çok kapsamlı bir operasyon düzenledi. Almanya’da Dark Web aracılığıyla uyuşturucu ve sahte belge sattıkları öne sürülen üç kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Deutsche Welle Türkçe ’nin aktardığı habere göre Alman polisi, ABD ve Hollanda polis teşkilatlarının yanı sıra, Avrupa Polis Örgütü Europol'ün de dahil olduğu uluslararası çapta yürütülen soruşturma kapsamında, Dark Web’in en büyük ikinci alışveriş platformu olan Wall Street Market ile ilişkisi bulunan üç kişiyi yakaladı.

Yaşları 31,29 ve 22 olan şahısların, yaklaşık bir hafta önce gözaltına alındıkları belirtildi. Mart ayından beri izlenen bu kişilerin, söz konusu alışveriş platformunda uyuşturucu, sahte belge ve çalıntı veri satan sanal dükkanlarda faaliyet gösterdikleri bildirildi.

Polis baskınında, üç şahsa ait olduğu düşünülen toplam 550 bin euro nakit para, yüksek değerli kripto para ve pahalı otomobiller ele geçirildi. Ayrıca ABD'de yürütülen operasyonlarda da büyük miktarlarda uyuşturucu madde sattığından şüphelenilen iki kişi gözaltına alındı.

Ağırlıklı olarak kokain, eroin, esrar ve amfetamin gibi uyuşturucu ve keyif verici maddelerin satıldığı Dark Web platformlarında ayrıca birçok sahte belge de satışa sunuluyor. Ödemeler ise Bitcoin ve Monero gibi kripto para birimleri aracılığıyla yapılıyor.



