Dark Web Suçluları Yakalanmaya Devam Ediyor

ABD, Dark Web’teki yasadışı pazarları kapatmak için hazırlıkları başlattı. Adalet Bakanlığı, Yurtiçi Güvenlik Soruşturmaları, Gizli Servis, DEA ve Posta Denetim Servisi gibi kurumlar dark web verilerini açıkladı. Verilerde uyuşturucu, silah ve kaçak mal ticaretiyle ilgili bilgiler vardı.

HSI ajanları farklı kimliklere bürünerek suçluların yanına sızdılar ve çeteleri çökertmek için araştırma yapmaya başladılar. Araştırmalar sonucunda gelen operasyonlar sayesinde 35’ten fazla suçlu tutuklandı ve 23,6 milyon dolarlık bir krizin önüne geçilmiş oldu.

Operasyon sürecinde 100’ün üstünde silah, 3.6 milyon dolarlık altın ve 2.000 Bitcoin’e el koyuldu. Ayrıca bitcoin madencilik cihazlarından ve illegal kazanılan parayla alınan araçlar da ele geçirildi. Yetkililer California ve New York’ta 21-34 yaş arasında dağılım gösteren suçluların hepsi hakkında delil sunamadı.

Bu operasyonlar dark web’i kökünden etkileyecek düzeyde olmasa da gizliliği ön planda tutan bu karanlık ağın tekinsizliğini ve ihmaller sonucu ifşa olabileceğini bir kez daha hatırlatmış oldu. Önümüzdeki aylarda yeni operasyonlar olması kaçınılmaz.