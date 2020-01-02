Darksiders, Darksiders II ve Steep, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu

Yeni yıla girmemiz ile Epic Games'in bomba gibi bir açılış yapması bir oldu desek yalan olmaz. On iki ücretsiz oyun kampanyası sonrasında, 2020 yılının ilk ücretsiz oyunları indirmeye açıldı. Darksiders Warmastered Edition, Darksiders II Deathinitive Edition ve Steep ile coşacaksınız.

Darksiders Warmastered Edition

Darksiders serisinin ilk oyununda War (Savaş) karakterini yönetiyorsunuz. Kıyametin beklenenden erken kopması ve dünyanın yıkıma uğraması sonrasında, karakteriniz yaşananlara neden olduğu gerekçesiyle suçlanıyor ve hakkında yok edilme hükmü veriliyor. Ancak War bir anlaşma yapıyor ve dünyaya geri dönerek, yaşanan felaketin arkasında kimin olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

Darksiders II Deathinitive Edition

Gunfire Games tarafından hazırlanan Darksiders II: Deathinitive Edition, PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Her birinde Mahşerin Dört Atlısı grubundan bir karakteri yönettiğimiz seri oyunlarında, bu defa kontrolünüzde Death (Ölüm) var. Cennet ve Cehennem arasındaki savaş devam ederken End of Days tarafından uyandırılan Death, hem dünyayı hem de insanlığı yıkıma uğrattığı gerekçesiyle suçlanan War'un adını temize çıkartmak için yola çıkıyor.

Oyunun Deathinitive sürümü orijinal oyunun çıkışı sonrasında yayınlanan tüm indirilebilir içerikleri barındırmasına ek olarak, yenilenen ve ince ayar yapılmış olan denge ve ganimet dağılımı, iyileştirilmiş bölüm, karakter ve ortam görselliği de sunuyor.

Steep

PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan Steep, kayak, Wingsuit, kar kayağı ve yamaç paraşütü dalları ile oyun dünyasında pek boy göstermeyen kış sporlarına odaklı bir açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Çok oyunculu mod desteği de olan Steep, diğer oyuncularla da rekabete girmemize olanak tanıyor.

Eğer bu oyunlar ilginizi çekmişse, ücretsiz sahip olmak için 9 Ocak 2020 Perşembe günü TSİ 18:00'a kadar Darksiders Warmastered Edition için buraya, Darksiders II Deathinitive Edition buraya ve Steep için de buraya tıklayarak kütüphanenize eklemelisiniz.

Son olarak, Steep Steam üzerinde %75 indirimle 33.75 TL'ye ve Steep - X-Games Gold Edition da %65 indirimle 62.65 TL'ye satılıyor. Darksiders Warmastered Edition %80 indirimle 6.2 TL'ye satılırken Darksiders II Deathinitive Edition'ı da eş değer bir indirimle 9.8 TL'ye satın alabilirsiniz. Her üç oyunun promosyonu bugün TSİ 21:00 sıralarında sona erecek. Ayrıca bu ay çıkacak oyunlar listesinin tamamını görmek adına bağlantı adresine tıklayabilirsiniz.