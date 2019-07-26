Darksiders Genesis'in İki Özel Sürümü Duyuruldu

Darksiders Genesis, E3 2019 fuarı öncesinde duyurulmuştu. PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için geliştiriliyor ve bu yılın sonlarına doğru satışa sunulacak. Darksiders oyununun öncesinde geçen ve yan senaryolu olarak kabul edilen Darksiders Genesis için iki özel sürüm duyurusu yapıldı.

THQ Nordic ve Airship Syndicate tarafından yapılan duyuruya göre bu özel sürümler koleksiyoncu ve Nephilim olacak. Koleksiyoncu sürümü Darksiders Genesis oyununa ek olarak Strife aksiyon figürü, sanat kitabı, oyunun müziklerinin bulunduğu bir albüm ve çıkartma seti ile gelecek. Bu sürümde oyunun metal kutulu versiyonunun olacağını da belirtelim.

Nephilim sürümü ise dünya genelinde beş bin adet olacak. Açıkçası neden özellikle beş bin adet üretildiğini bilmiyoruz ama THQ Nordic şirketinin bir bildiği vardır diye düşünüyoruz. Öte yandan, bu sürümün içeriği bir noktaya kadar koleksiyoncu sürümü ile aynı olacak. Tek fark Darksiders: The Forbidden Land isimli resmi masa oyunu ile gelecek olması. Şimdilik bu oyun ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmış değil ama ilerleyen zamanlarda paylaşılacağının sözü verilmiş.

Darksiders Genesis oyununun konusuna göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyor. War ve Strife olarak bizler de hem bu ustaları bertaraf etmek hem de bilgi toplayarak bahsi geçen komployu bozmaya çalışacağız.