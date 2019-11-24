Darksiders Genesis'in İlk On Altı Dakikası Gösterildi

Darksiders serisinin yeni oyunu Darksiders Genesis olacak. Alıştığımız kamera açısından farklı olarak bu defa izometrik kamera açısından oynanacak olan yan senaryolu devam oyunu, orijinal Darksiders öncesini konu alacak. 5 Aralık 2019 tarihinde öncelikli olarak PC (Steam) ve Stadia platformlarında satışa sunulacak olan oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları için 14 Şubat 2020 tarihini beklemek gerekecek. Ünlü oyun mecrası IGN, Darksiders Genesis ile ilgili yeni bir video daha yayınladı.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz video on altı dakika uzunluğunda ve oyunun açılış kısmı gösteriliyor. Eğer hikayenin nasıl başladığını merak ediyorsanız, kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Her şeyi oyunu oynarken görmeyi istiyorsanız da, buradan sonrasına bakmamak sizin yararınıza olacaktır diye düşünüyoruz.

Airship Syndicate tarafından geliştirilen ve THQ Nordic tarafından da yayınlanacak olan Darksiders Genesis ile ilgili yeni videoya aşağıdan göz atabilirsiniz.

Darksiders Genesis konusu

Cennet ve Cehennem arasında patlak veren savaşı durdurmak ve varoluşun dengesini sağlamak isteyen The Council, bu görevi yerine getirmesi için Mahşerin Dört Atlısı grubunu kurar ve onlara ulaşılamaz bir güç bahşeder. Ne var ki, bu gücün bir de bedeli olmuştur: Kendi türlerinden kalanları yok etmek.

Cennette yaşanan trajedinin etkisinden kurtulamayan War (Savaş) ve Strife (Çatışma) için sıradaki hedef Şeytan Kral Lucifer olacak. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamak, hem plan hakkında bilgi toplamak, hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.