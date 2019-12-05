Darksiders Genesis'in İnceleme Puanları Ortaya Çıkıyor

İzometrik kamera açısıyla bizlere farklı bir Darksiders deneyimi yaşatacak Darksiders Genesis, bugün PC ve Stadia için satışa sunuldu. Merakla beklenen oyunun inceleme puanları da yayınlanıyor.

Darksiders Genesis oyununun Metacritic sitesindeki PC ortalaması, otuz bir incelemenin sonucunda şu an için 77 / 100. Yayınlanan bütün puanlamalara ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Darksiders Genesis İnceleme Puanları

Areajugones - 75 / 100

Critical Hit - 8.0 / 10

Cultured Vultures - 8.5 / 10

Destructoid - 8 / 10

Eurogamer Italy - 8 / 10

Everyeye.it - 7.5 / 10

Game Informer - 6.5 / 10

Game Rant - 3.5 / 5

Game Revolution - 4 / 5

Gamer.no - 5 / 10

Gamepressure - 8.5 / 10

GameSpew - 8 / 10

GamesRadar+ - 3.5 / 5

GameStar - 82 / 100

GLITCHED - 9.2 / 10

God is a Geek - 9.0 / 10

Hobby Consolas - 86 / 100

IGN - 8.7 / 10

IGN Italia - 8 / 10

IGN Spain - 7 / 10

Jeuxvideo.com - 16 / 20

Multiplayer.it - 8.0 / 10

PC Gamer - 81 / 100

PC Games - 7 / 10

PC Invasion - 8 / 10

PLAY! Zine - 6.5 / 10

RPG Site - 5 / 10

Shacknews - 9 / 10

Softpedia - 8.5 / 10

The Games Machine - 7 / 10

The Indie Game Website - 8 / 10

Twinfinite - 4 / 5

Vandal - 8.4 / 10

Wccftech - 7.5 / 10

WellPlayed - 9 / 10

Darksiders Genesis konusu

Cennet ve Cehennem arasında patlak veren savaşı durdurmak ve varoluşun dengesini sağlamak isteyen The Council, bu görevi yerine getirmesi için Mahşerin Dört Atlısı grubunu kurar ve onlara ulaşılamaz bir güç bahşeder. Ne var ki bu gücün bir de bedeli olmuştur: Kendi türlerinden kalanları yok etmek.

Cennette yaşanan trajedinin etkisinden kurtulamayan War (Savaş) ve Strife (Çatışma) için sıradaki hedef Şeytan Kral Lucifer olacak. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamak, hem plan hakkında bilgi toplamak, hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.