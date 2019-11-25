Darksiders Genesis'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Geliştirilme aşamasına devam edilen Darksiders Genesis için çıkış zamanı yaklaşıyor. 5 Aralık 2019 tarihinde PC (Steam) ve Stadia için yayınlanacak olan oyun, 14 Şubat 2020 tarihinde de PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak. Switch oyuncuları da War ve Strife ikilisinin maceralarına ortak olabilecekler ama bunun zamanı şimdilik belli değil. THQ Nordic ve Airship Syndicate, oyunun merak edilen PC sistem gereksinimlerini en nihayetinde açıkladılar.

Darksiders Genesis oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmeniz için bilgisayarınızda en aşağı AMD FX-8320 (3.5 GHz) veya Intel i5-4690K (3.5 GHz) işlemci 4 GB bellek ve NVIDIA GeForce GTX 960 ekran kartının olması gerekiyor. Bununla birlikte oyunun 15 GB kadar boş bir alana ihtiyacı olduğunu söyleyelim.

THQ Nordic ve Airship Syndicate tarafından yayınlanan tüm sistem gereksinimleri detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Darksiders Genesis En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD FX-8320 (3.5 GHz) / Intel i5-4690K (3.5 GHz) veya daha iyisi

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960

DirectX: Versiyon 11

Depolama Alanı: 15 GB

Darksiders Genesis Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8 (64-Bit), Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7-3930K (3.2 GHz) / AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz) veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Versiyon 11

Depolama Alanı: 15 GB

Darksiders Genesis'i şu anda Steam üzerinden %15 indirimle 55,25 TL'ye satın alabilirsiniz. Çıkış tarihi olan 5 Aralık 2019 sonrasında, oyunun fiyatı 65 TL olacak.