Darksiders Genesis'in Switch Versiyonu Eksiksiz Olacak

Darksiders serisi bu hafta çıkacak olan Darksiders Genesis ile yoluna devam edecek. Öncelikli olarak PC (Steam) ve Stadia için çıkışını gerçekleştirecekken PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ise seneye bizlerle olacak. Switch için geliştirilen versiyonunun şu an için bir çıkış tarihi bulunmuyor ama geliştirici stüdyodan sevindirici bir haber geldi.

Nintendo Everything sitesi tarafından Airship Syndicate Üst Yöneticisi Joe Madureira ve Başkanı Ryan Stefanelli ile bir röportaj gerçekleştirildi. Madureira, Darksiders Genesis oyununun Switch versiyonunun diğer platformlardakilerden geride kalmayacağını, %100 aynı olacağını belirtti: "Üzerinde çalışmanın teknik anlamda diğerlerinden farklı olduğu bir platform, bu yüzden bazı istisnai işlemler uygulayacağız ama ekip şu anda olabildiğince iyi olmasını sağlamak için gerçekten sıkı çalışıyor."

Üst Yönetici Joe Madureira aynı zamanda olabilecek en üst kare hızı ve çözünürlüğün de hedefleniyor olduğunu söylüyor.

Başkan Ryan Stefanelli ise "Değişimin nasıl bir şey olduğunu gördük ve bununla ilgili çok fazla da yardım alıyoruz, böylece Switch oyuncuları da bundan keyif alacaklardır." yorumunda bulundu ve devam etti. "Switch'e yeni bir Darksiders oyunu getirebiliyor olmak gerçekten hoş. Bunun için heyecanlıyız."

Darksiders Genesis, PC (Steam) ve Stadia için 5 Aralık 2019 ve PlayStation 4 ve Xbox One için de 14 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.