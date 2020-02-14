Darksiders Genesis, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de Çıktı

Darksiders III sonrasında geçtiğimiz sene serinin yeni bir oyununu görmüştük: Darksiders Genesis. Darksiders öncesinde yaşananları anlatan yan senaryolu oyun, 5 Aralık 2019 tarihinde PC (Steam) ve Stadia için satışa sunulmuştu. Bugün ise PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunuldu. THQ Nordic ve Airship Syndicate, geleneği bozmayıp Darksiders Genesis oyununun konsol versiyonlarının çıkışına özel yeni bir fragman yayınladılar.

Aksiyonun bir an olsun dinmediği ve kooperatif oynanış ile devasa düşmanların da göründüğü çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.

Öte yandan, Darksiders Genesis oyununun PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanan ilk inceleme puanlarına da aşağıdan bakabilirsiniz.

Darksiders Genesis PlayStation 4 İnceleme Puanları

God is a Geek - 8.5 / 10

Metro GameCentral - 8 / 10

Multiplayer.it - 8.0 / 10

PlayStation Universe - 8.5 / 10

Press Start Australia - 6.5 / 10

Push Square - 6 / 10

The Indie Game Website - 7 / 10

Darksiders Genesis Xbox One İnceleme Puanları

MondoXbox - 7.2 / 10

SomosXbox - 7.6 / 10

SpazioGames - 8.0 / 10

TheXboxHub - 4 / 5

Darksiders Genesis konusu

Cennet ve Cehennem arasında patlak veren savaşı durdurmak ve varoluşun dengesini sağlamak isteyen The Council, bu görevi yerine getirmesi için Mahşerin Dört Atlısı grubunu kurar ve onlara ulaşılamaz bir güç bahşeder. Ne var ki, bu gücün bir de bedeli olmuştur: Kendi türlerinden kalanları yok etmek.

Cennette yaşanan trajedinin etkisinden kurtulamayan War (Savaş) ve Strife (Çatışma) için sıradaki hedef Şeytan Kral Lucifer olacak. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamak, hem plan hakkında bilgi toplamak, hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.