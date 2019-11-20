Darksiders Genesis'te Creature Core Sistemi Kullanılacak

Sıradaki Darksiders oyunu Darksiders Genesis ile buluşmamıza az bir zaman kaldı. PC ve Stadia için 5 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de 14 Şubat 2020 tarihinin verildiği yeni oyun için yeteneklerin gösterildiği kısa bir fragman yayınlandı.

Darksiders Genesis oyununda Creature Core adı altında bir sistem kullanılacak. Strife ve War ikilisinin birbirlerinden farklı saldırıları olacak. İlerleyişiniz boyunca daha fazla yetenek açılacak ve yeni sisteme bağlı olarak, öldüreceğiniz düşmanlardan ve bölüm sonu düşmanlarını bertaraf etmeniz karşılığında kazanacağınız Creature Core'lar ile karakterinizin savaş yeteneklerini geliştirebilecek ve özelleştirebileceksiniz. Creature Core'ları ayrıca Vulgrim'in mağazasından ruh karşılığında da satın alabileceksiniz.

Yayınlanmış olan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

Darksiders Genesis konusu

Darksiders Genesis, ilk oyunun da öncesindeki bir zamanda geçecek. Cennet ve Cehennem arasında patlak veren savaşı durdurmak ve varoluşun dengesini sağlamak isteyen The Council, bu görevi yerine getirmesi için Mahşerin Dört Atlısı grubunu kurar ve onlara ulaşılamaz bir güç bahşeder. Ne var ki, bu gücün bir de bedeli olmuştur: Kendi türlerinden kalanları yok etmek.

Cennette yaşanan trajedinin etkisinden kurtulamayan War (Savaş) ve Strife (Çatışma) için sıradaki hedef Şeytan Kral Lucifer olacak. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamak, hem plan hakkında bilgi toplamak, hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.