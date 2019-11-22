Darksiders III, Subnautica ve Dahası Xbox Game Pass'e Eklendi

Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleşen X019 etkinliğinde, Microsoft Xbox Game Pass servisine bu yılın sonuna kadar ve önümüzdeki yıl içerisinde eklenecek olan oyunların duyurusunu yapmıştı. Birbirinden kaliteli oyunlar önümüzdeki dönemlerde servisin aboneleriyle buluşturulmaya devam edilecek. Bugün ise bahsi geçen oyunların altı tanesi Xbox Game Pass servisine eklendi.

Xbox Game Pass Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile Darksiders III, Munchkin: Quacked Quest, Vambrace: Cold Soul, Life is Strange 2: Episode 4, Subnautica ve The Red Strings Club servisteki yerini aldı.

Darksiders III (PC ve Xbox One)

Darksiders III, daha önceden Darksiders II: Deathinitive Edition üzerinde çalışmış olan Gunfire Games tarafından geliştirilmişti. Mahşerin Dört Atlısı grubundan Fury (Öfke) karakterini yönettiğimiz serinin devam oyununda, bize verilen görev doğrultusunda Yedi Ölümcül Günah için ava çıkıyoruz.

Munchkin: Quacked Quest (PC ve Xbox One)

Munchkin: Quacked Quest, sizi Steve Jackson tarafından geliştirilmiş olan Munchkin isimli kart oyununun dünyasına geri götürecek. Oyunu kazanmak için en üst seviyeye ulaşmanız gerekecek ve bunun için de altın toplamanız, hem düşmanlarınızı hem de arkadaşlarınızı ortadan kaldırmanız ve birbirinden zorlu canavarlar ile baş etmeniz gerekecek.

Vambrace: Cold Soul (PC ve Xbox One)

The King of Shades tarafından lanetlenen, sakinlerinin Wraiths (Hayaletler) olarak dirildiği ve hayatta kalmayı başaranların da yer altına sığındığı Icenaire şehrinde geçecek olan oyunda Evelia Lyric isimli bir karakterin rolünde olacaksınız. Amacınız ise hayatta kalmayı başaranların umudu olarak laneti ortadan kaldırmaya çalışmak.

Life is Strange 2: Episode 4 (Xbox One)

Eylül ayı içerisinde Sean ve Daniel için başlayan macera tüm hızıyla devam edecek. Üçüncü bölümün kaldığı yerden devam edecek olan bu yeni bölümde, hastanede uyanan Sean kardeşi Daniel'ın halen kayıp olduğunu görüyor. Hastaneden kaçıp kardeşini bulabilmek için yollara düşen Sean için yolunun üzerinde yapması gereken hiç olmadığı kadar zorlu seçimleri olacak. Bu seçimleri ya onu mutlu sona ulaştıracak ya da kardeşi Daniel'i sonsuza kadar kaybetmesine neden olacak.

Subnautica (PC)

Subnautica, açık bir dünyada geçen hayatta kalma-macera türünde bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Uzay gemisi vurulduktan sonra 4546B adı verilen yabancı bir gezegene düşen bir karakteri yönetiyoruz. Hikayenin büyük bir bölümü araştırabileceğiniz iki büyük ada ile su altında geçiyor. Gündüz-gece geçişlerinin de olduğu oyunda, kaynak toplayarak, topladığınız kaynaklar ile kendinize üsler kurarak ve gezegenin vahşi doğası ile etkileşime girerek hem hayatta kalmaya hem de gezegenden kurtulmaya çalışacaksınız.

The Red Strings Club (PC)

Hikaye odaklı siber çılgınlık (cyberpunk) temalı The Red Strings Club oyununda, Social Psyche Welfare adı altındaki bir sistemi devreye sokma aşamasında olan Supercontinent Ltd. şirketine karşı verilen mücadele konu alınıyor. Bu sisteme göre toplum bunalım, öfke ve korkudan arınacak ama bir barmen ve bir bilgisayar korsanı bu sistemin beyin yıkama operasyonundan başka bir şey olmadığını düşünmektedir. Haliyle de çok geç olmadan bu sistemi devreye girmeden ortadan kaldırmak için zamana karşı bir mücadele başlıyor. Neyse ki ikili bu yolda yalnız değiller. Şirket çalışanları ve bir insansı robot da yanlarında yer alıyor.