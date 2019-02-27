Darksiders III'ün İlk İndirilebilir İçeriği Yayınlandı

Eğer Darksiders III oyunundaki mücadele sizlere keyif verdiyse ve biraz daha fazlasını arıyorsanız, sizlere müjdeli bir haberimiz var. Buyurun, The Crucible arenası karşınızda!

Gunfire Games tarafından geliştirilmiş ve THQ Nordic tarafından yayınlanmakta olan Darksiders III, geçtiğimiz Kasım ayının sonunda PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuştu. Mahşerin Dört Atlısı'ndan bu defa Fury (Öfke) karakterini yönettiğimiz oyunda, ana senaryo boyunca Yedi Ölümcül Günah'ı ortadan kaldırmak için uğraş veriyorduk. Serinin önceki oyunlarına göre farklı bir dövüş mekaniği ve daha fazla zorlayıcılığı olan Darksiders III, ilk indirilebilir içeriğine de sonunda kavuştu.

Oyunun özel sürümlerini almış olan oyuncuların ek bir ücret ödemeksizin erişim sağlayabilecekleri The Crucible arenasında, esasında aşina olduğunuz bir modun Darksiders III versiyonu ile karşılaşacaksınız.

Erişim sağlayabilmeniz için öncelikle Yedi Ölümcül Günah'tan ilkini avlamanız gerekecek. Bunu yaptığınız zaman, yirmi beş düşmandan oluşan ilk dalga ile başlayacaksınız mücadeleye. Yedi Ölümcül Günah avına devam ettiğiniz sürece, The Crucible arenasında da yeni aşamalar açılmaya devam edecek. Eğer beşinci dalgayı da ölmeden atlatırsanız, ender üretim materyallerinin, yeni büyülerin ve zırh setlerinin de dahil olduğu büyük bir ödül sizi bekliyor. Ne var ki bu ödülü elinizin tersiyle itip, şansınızı sonuna kadar zorlamak gibi bir seçeneğiniz de var.

The Crucible arenasında toplamda yüz bir dalga var. Bu yüz bir dalgayı ölmeden geçerseniz, nihai bir savaşın sizi beklediğiniz söyleyelim.