Darksiders III'ün Keepers of the Void İçeriği Yayınlandı

Yayıncı THQ Nordic ve geliştirici stüdyo Gunfire Games, Darksiders III oyununun çıkışı öncesinde yaptıkları açıklama ile bu sene içerisinde yayınlanacak olan The Crucible ve Keepers of the Void indirilebilir içeriklerinin duyurusunu yapmışlardı. Bu içeriklerden ilki, yani The Crucible geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde yayınlanmıştı. İkinci indirilebilir içerik Keepers of the Void da yakın bir zaman önce yayınlanan yeni Darksiders III güncellemesiyle satışa sunuldu.

Eğer oyunun özel sürümlerinden bir tanesine sahipseniz, bu içeriği ek bir ücret ödemeden indirebilirsiniz. Keepers of the Void bağımsız olarak da satın alınabiliyor ama bunun için bir miktar ücret ödemeniz gerekecek. İndirilebilir içerik PlayStation Store üzerinde 58 TL, Steam üzerinde 57 TL ve Microsoft Store üzerinde de 40 TL gibi fiyatlarla satılıyor.

Vulgrim tarafından verilen araştırma görevi doğrultusunda yılan deliklerini seyahat ederek kadim bir tehdidi ortadan kaldırmaya çalışacağız. Ancak bu tabii ki göründüğü kadar kolay olmayacak. Neden mi? Çünkü bu yılan delikleri çeşitli bulmacalar ve tahtalı köye gönderilmek istenen düşmanlarla dolu olacak. Eğer patroniçenin kim olduğunu göstermeyi başarırsanız, ödüllerinizden biri yeni bir silah ve Abyssal zırh olacak.

İçeriğin tanıtım fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.